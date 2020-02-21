Земцов: Задержание социологов в Ливии напоминает действия сомалийских пиратов

Депутат Госдумы РФ Николай Земцов считает, что вопиющая ситуация с задержанием российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии — явный признак отсутствия государственности в этой стране. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

21 февраля Николай Земцов принял участие в серии одиночных пикетов у посольства Ливии.

«Отсутствие обвинения в течение 9 месяцев — это верный признак отсутствия государственности на территории Ливии. История с задержанием российских социологов напомнила мне истории с захватами заложников сомалийскими пиратами», — рассказал он.

По мнению депутата, столица Триполи превратилась, к сожалению, в анклав преступности.

«Арестовывают мирных социологов и держат в тюрьме. И все западные СМИ молчат. Поэтому я признателен журналистам, которые не остаются равнодушными к судьбе Максима Шугалея и Самера Суэйфана», — подчеркнул собеседник ФАН.

Он заверил, что парламентарии со своей стороны через комитет Госдумы по международным делам постараются добиться от Министерства иностранных дел России, чтобы была запущена официальная дипломатическая процедура для давления на Ливию.

«Происходящее с ребятами — ужасно. 9 месяцев они находятся в заключении и не знают, что их ждет. Я бы сказал, что в Триполи сейчас всем управляет даже не так называемое Правительство национального согласия, а террористический интернационал. Под видом солдат они принимают участие в гражданской войне в Ливии», — добавил Земцов.

По словам депутата, в эту войну активно вмешивается Турция, которая поставляет в Ливию бронетехнику и другие вооружения.

«Это очень опасная для Ливии ситуация, поскольку продолжается фрагментация страны на зоны военных действий».

Пока Ливия была процветающей страной, никто не ставил под сомнение ее территориальную целостность. А теперь различные геополитические игроки пытаются получить свою выгоду, отметил он.

«Это все страшно. Была надежда, что в Ливию вернется государственность. Вместо этого — война и беззакония, когда без суда и следствия задерживают совершенно мирных и невиновных людей. Надо приложить все усилия, чтобы освободить наших граждан», — резюмировал собеседник ФАН.

Напомним, арестованные в Ливии россияне занимались изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в стране. Социологи провели несколько встреч с местными старейшинами и фокус-группой, также они взяли интервью у сына Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама Каддафи. Под этим предлогом социологов попытались обвинить во вмешательстве в ливийские выборы. Однако официального обвинения не предъявлено до сих пор. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич официально заявил, что ни в какие электоральные процессы в Ливии его коллеги не вмешивались, так как никаких выборов в стране не было запланировано.