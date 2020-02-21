Тарасов сломал ногу спустя три дня после подписания контракта с «Рубином»

Москва, 21 февраля. Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов получил серьезную травму на тренировке во время сборов команды в Турции.

Портал Sport24 сообщил, что спустя три дня после подписания контракта 32-летний футболист сломал ногу и выбыл из строя на длительный период.

Как сообщила пресс-служба «Рубина», Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле.

«В больнице нашему футболисту диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, разрыв межберцового синдесмоза», — говорится в сообщении «Рубина».

Клуб пожелал футболисту скорейшего выздоровления и возращения на поле.

Дмитрий Тарасов с 2010 года выступал за московский «Локомотив», но летом прошлого года покинул «железнодорожников».

Находившийся в статусе свободного агента бывший игрок сборной России с середины января готовился ко второй части чемпионата страны с «Рубином». На днях спортсмен подписал контракт с «Рубином», который рассчитан до конца сезона-2019/20, напомнили «Известия».

«Рубин» занимает тринадцатое место в чемпионате России, набрав 19 очков после 19 матчей. Ближайший матч у казанцев с «Тамбовом» — команды проведут встречу 1 марта.