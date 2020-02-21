Британский политик Робинсон рассказал, как Лондон покрывает зверства педофилов-мигрантов

Изнасилования малолетних девочек мигрантами, в том числе групповые и с особой жестокостью, стали за последние 40 лет страшной реалией Великобритании. Процесс идет по нарастающей, но власти — центральные и местные — делают все, чтобы воспрепятствовать распространению информации о происходящем. При этом суд зачастую оправдывает насильника, а у тех, кто призывает решить проблему, возникают неприятности — в частности, с подачи британского правительства их аккаунты блокирует Facebook, Twitter и Instagram, лишая, таким образом, возможности донести до общества правдивую информацию и защитить свое честное имя.

Обо всем этом в ходе пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре издательского дома «Комсомольская правда», рассказал известный британский политик и журналист Томми Робинсон, выступающий против неконтролируемой миграции, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. В дискуссии также принял участие глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Презентация, которую Робинсон продемонстрировал журналистам, называется «Изнасилование Британии». Эксперт обратил внимание, что многие из проблем, о которых он говорит, в частности — блокировка и удаление аккаунтов в соцсетях, актуальны и для России, где, к счастью, они не замалчиваются. Также гость из Британии отметил, что нашей стране стоит присмотреться к происходящему в Европе и принять все меры для того, чтобы не допустить подобных ошибок, связанных с потоком мигрантов.

Представляя презентацию, Робинсон отметил, что все проблемы, о которых идет речь, связаны с лицами, считающими себя мусульманами. Причем речь идет не только о единичных преступлениях отдельных лиц, но, в том числе, о бандах мигрантов, занимающихся изнасилованиями несовершеннолетних британок.

В отличие от России, где народы, исповедующие традиционный ислам, гармонично живут бок о бок другими народами веками, в Англии речь идет о мигрантах. При этом крайне маловероятно, что эти люди исповедуют традиционный ислам. С наибольшей вероятностью британцев терроризируют приверженцы одной из версий т. н «политического ислама», исламизма. То есть, по сути, необразованные ни в духовном, ни в светском плане сектанты. Поэтому термин «мусульмане», используемый Робинсоном, ни в коем случае не имеет своей целью оскорбить приверженцев традиционного ислама.

«Я буду говорить не обо всех мусульманах, а о тех, кто причиняет огромное количество проблем. Я буду говорить открыто обо всех проблемах! В то, что вы услышите, невозможно поверить. Но это так. И сейчас составлен доклад, где все изложено, подтверждено фактами, и наконец-то правительство стало обращать на это внимание», — заявил он.

Робинсон озвучил ряд страшных фактов.

«15-летняя девочка была изнасилована пакистанцами, когда выходила из дома. Другая девочка была в 2011 году изнасилована, убита и утоплена в канаве. Другая девочка была, в общей сложности, изнасилована 100 мигрантами. Одного ребенка насиловали 36 часов. Случай изнасилования мигрантами произошел во дворе церкви. В городе Талфот в общей сложности насчитывается около 1000 жертв преступлений подобного плана», — рассказал Робинсон, долгие годы собиравший факты зверств мигрантов в Великобритании.

По его словам, в ряде случае водители такси — мусульмане — заманивали детей, которые шли одни, и вывозили их. При этом две трети похищенных детей попали в «мусульманские» семьи, часть было незаконно усыновлено. Впоследствии эти данные были переданы в полицию.

«Большинство жертв — белые», — уточнил британец.

Он также рассказал о том, что преступники часто едут в небольшие городки, чтобы совершать такого рода действия против белых английских детей.

«При этом насильник говорит своей жертве, ребенку нечто религиозного характера, также сопровождая насилие словами расистского характера», — добавил Робинсон.

Собранные им данные показывают рост насилия в последние годы.

«Мигранты нападают на молодых девушек либо усыновляют девушек и превращают их в проституток. Нет конца и края, и не понятно, как остановить происходящее», — констатировал он.

«Я родился в небольшом городке, где треть была мусульманами, и своими глазами одним из первых увидел те проблемы, с которыми мы сталкивались. Я видел, как мигранты сбиваются в кланы и нападают на детей. Шесть детей были изнасилованы… Впоследствии они были взяты в программу защиты свидетелей», — рассказал Томми Робинсон.

Также докладчик поведал, в какой момент он пришел к решению стать активистом.

«Это было в 2004 году. Я смотрел программу об актах насилия и не мог понять мотивацию — почему эти люди делают такое, и как это можно остановить. Потом один из каналов показал судебный процесс над насильниками. Я был поражен — насильников оправдали! Эта группа действовала в городе, где я жил… Я решил организовать демонстрацию и призвать власти принять меры, чтобы покончить с бандой и остановить все это», — поделился с журналистами британец, отметив, что в тот момент атмосфера страха в данном населенном пункте довела людей до того, что они боялись выходить на улицу, в том числе — пойти в церковь.

Когда Робинсону было 22 года, он собрал информацию о движении, которое возникло в среде мигрантов, и было известно как «атакующие экстремисты». Одна из таких банд, по его словам, была ликвидирована в 2012 году, но после длившегося пять лет процесса преступников отпустили.

«Я основал организацию защиты Англии, — вспоминает он. — Мы занимались тем, что освещали проблемы, игнорируемые в прессе и вообще где-либо, поскольку люди были слишком напуганы, чтобы говорить что-то. Мы ездили по городам с демонстрациями протеста против исламистов и джихада. У нас есть детальный доклад по пострадавшим в одном из городов, где 1510 человек было изнасиловано и убито мигрантами. Это было сделано бандами, которые преследовали и насиловали людей».

После того, как Робинсон и его единомышленники начали привлекать внимание к творящемуся беспределу, правительство Великобритании взялось за проблему кардинально — было накрыто более 200 банд, проведено 102 расследования.

Коренное британское население подвергается такого рода насилию практически в каждом городе Великобритании, где есть «мусульманское» население.

«Национальное агентство по преступности сообщило, что 19 тысяч девочек стали жертвами таких преступлений. 120 тысяч «мусульман» вовлечены в совершение развратных действий. Но у нас даже нет достаточного количества мест для заключенных», — сообщил Робинсон.

При этом ситуация усугубляется тем, что в каждом британском городе полиция либо правительственные органы покрывают эти действия.

«Жертвами становятся наши дети! Лидеры, которые должны защищать их, предают наших детей и преследуют тех, кто привлекает к этому внимание. Я приехал в Россию, чтобы сказать, что честные люди, открыто говорящие о проблемах, страдают больше, чем те, кто совершает эти варварские преступления», — отметил Робинсон.

Он констатировал, что против него ведется борьба на самом высоком уровне.

«Даже после того, как были озвучены данные статистики, члены британского парламента сказали, что это проблемы не нашего общества, а исламского, закрыв глаза на то, что жертвами становятся дети! Члена парламента, которая решилась открыто говорить о преступлениях мигрантов, вынудили уйти в отставку. Притом, что 45 парламентариев подписали прошение к руководству США о том, чтобы мне был запрещен въезд в эту страну. Также появилось обращение с запретом публикации такой информации в СМИ, потому что это вредит мигрантам», — сообщил он.

По словам Робинсона, его пытались обвинить в расизме и даже исламизме.