Трамп пытается повлиять на Ливию извне за счет санкций и военной миссии Африканского союза

Глава Белого дома Дональд Трамп продлил санкции на год в отношении родственников и ближайшего окружения бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, против которого в 2011 году Соединенные Штаты инициировали военную операцию в Ливии. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что таким способом США ведут свою внешнюю политику не только в Северной Африке, но и во всех уголках мира, устраняя своих соперников.

После повышенной активности США в регионе, когда в 2011 году в результате их действий Ливия перестала существовать как государство, нейтральная позиция Белого дома была удивительна. Если проследить за их действиями, то можно заметить, что они пытаются загрести жар чужими руками.

В рамках саммита Африканского союза (АС) в Браззавиле 31 января было объявлено о возможной отправке миротворческой миссии АС в Ливию. Комиссар АС по вопросам мира и безопасности Смаил Шарги, который активно продвигал идею по созданию миссии, 21 февраля проводил консультацию с командующим АФРИКОМ генералом Стивеном Таундсеном о ситуации в Ливии с намерением осуществлять сотрудничество по мониторингу и коммуникации со сторонами ливийского конфликта. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Вашингтон пытается всячески повлиять на ситуацию в Ливии чужими руками, не совершая повторного прямого вмешательства в североафриканскую страну.

Накануне посол США в Ливии Ричард Норланд приветствовал возвращение Правительства национального согласия Ливии к переговорам в Женеве после того, как 19 февраля встретился с главой ПНС Файезом Сарраджем. То есть сейчас США пытаются через Европейский и Африканский союзы проталкивать свою линию. В этой связи экономические санкции против самих ливийцев смотрятся очень логично: они стараются отправить ключевых игроков в Ливии в зону отчуждения, исключив их из переговоров.

Любопытно, что ключевым аргументом американских властей, которыми они оправдывают эти санкции, указывается якобы наличие «чрезвычайной угрозы» для национальной безопасности и внешней политики США. Интересно, о какой именно «угрозе» идет речь, учитывая, насколько далеко находится Ливия от территории Соединенных Штатов. Вероятно, речь идет, прежде всего, о финансово-экономических интересах Вашингтона в Северной Африке, которые были нарушены в связи с прекращением работы пяти ливийских экспортных нефтеналивных терминалов в конце января текущего года.

Не стоит забывать, что прекращение работы крупнейших нефтяных объектов в Ливии было вызвано после решения вождей ливийских племен на востоке и юге североафриканской страны прекратить использование средств от реализации сырья так называемым Правительством национального согласия (ПНС) для оплаты иностранных наемников, перебрасываемых при помощи Турции. Сокращение экспорта ливийской нефти вызвало серьезное беспокойство на Западе, поскольку за счет перепродажи природных богатств этой страны, получаемых по сильно заниженным ценам, ряд стран, в том числе и США, получали огромную прибыль.

По словам Константина Блохина, Трамп сейчас очень серьезно нацелен на устранение конкуренции на нефтяном рынке, чего он намерен добиться за счет серьезного снижения стоимости черного золота. Аналитик добавил, что остановка экспорта ливийской нефти поспособствовала росту цен на этот ресурс на мировом рынке, поэтому за счет санкций Вашингтон хочет изменить финансово-экономическую ситуацию в свою пользу.

«На сегодняшний день главной задачей Дональда Трампа, о чем он неоднократно говорил и писал в своей книге «Былое величие Америки», является уменьшение стоимости нефти. Он хочет привести цену за баррель до 25 долларов США, чтобы обанкротить все страны, которые являются «врагами» Америки, и таким образом переформатировать этот рынок геоэкономическими методами. Но в Ливии сейчас складывается обратная ситуация, из-за которой цена нефти растет, что противоречит стратегии Вашингтона, а это никак не устраивает Белый дом», — объяснил эксперт.

Кроме того, собеседник ФАН напомнил, что оправдание любых агрессивных действий со стороны Соединенных Штатов по отношению к другим государствам наличием «угрозы безопасности» уже давно стало привычной практикой для Вашингтона. Он подчеркнул, что именно за счет санкций Дональд Трамп пытается вести внешнюю политику, продвигая интересы США во всех уголках, в том числе и в Ливии.

«Угроза национальной безопасности — это лишь обоснование, которое используют Соединенные Штаты, даже когда дело никак не связано с какой-либо угрозой вездесущим интересам США, распространяемым на все уголки планеты. Под этой формулировкой можно вообще что угодно преподносить, из-за засекреченности общественность не будет иметь доступ к этой информации. Это очень удобная отговорка. Администрация Дональда Трампа по полной использует инструмент санкций, которые являются элементом геоэкономики. Во-первых, санкционное давление не может привести к полномасштабной войне, так как конфликт с другими ведущими мировыми державами крайне нежелателен для Вашингтона. Да и дорого обходятся войны. Сегодня главным инструментом американской внешней политики является геоэкономика, а санкции, торговые барьеры, протекционизм — это все элементы подобной политики. Этот маховик по полной раскручивается, когда без прямого вмешательства Вашингтон пытается добиться реализации собственных интересов», — подытожил Блохин.

Напомним, военное вмешательство США и ряда государств НАТО в Ливию произошло в конце марта 2011 года в соответствии с резолюцией 1973 Совета Безопасности ООН под предлогом «защиты мирных жителей». После свержения и убийства законного лидера страны Муаммара Каддафи в Ливии начался затяжной сопровождавшийся кровопролитием кризис.