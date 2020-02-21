Барановская удивила фанатов новым образом

Москва, 21 февраля. Российская телеведущая Юлия Барановская сменила имидж и стала блондинкой с челкой, чем удивила поклонников. Соответствующее фото она разместила в своем профиле в социальной сети Instagram.

«Сережа пришел в шесть утра и воспользовался тем, что я спала. Так что сегодня я блондинка с челкой, а завтра посмотрим», — написала под постом Барановская.

Фолловеры разделились на два лагеря. Одни заметили, что новый образ телеведущей к лицу, другие, наоборот, заметили, что быть блондинкой — не ее.

«Вообще не идет», — написала nazarova_mh.

«С непривычки — нет. А там, может, и ничего так будет. Когда Бузова кардинально изменила внешность, тоже многие говорили — нет. А сейчас даже очень не плохо», — заметила v_sv_a.

«Нет, Юля, Вам так очень плохо, Вам очень идёт быть брюнеткой», — поделилась своим мнением annashum231282.

«Мне нравится. Месяц пройдет, все устаканится. Красотка», — написала didenkoevgenia4.

«Юля, не идет тебе блондинкой. Лучше свой», — отметила asiadzhumabaeva.

«Вам лучше идет свой цвет, ну, зачем вам портить свой волосы. Вы красавица, но ваш цвет лучше, все от души говорю!» — поддержала предыдущих комментаторов valentina_sukhinina.

«Если честно, я испугалась, веет ужасом, особенно глаза», — отметила natalya_dobrogorskaya.

Барановская ранее выложила в своем Instagram необычную фотографию, удивив фолловеров. На снимке журналистка показалась перед подписчиками в «домашнем» виде и без макияжа. Поклонники Барановской положительно оценили смелый поступок женщины, подчеркнув, что естественная красота намного важнее косметики и фильтров.