Почему США производят самое дорогое, но бесполезное оружие

Как бы мы к этому ни относились, оружие — это не только инструмент убийства, но один из наиболее важных элементов человеческой цивилизации. С оружием в руках были созданы величайшие империи и оружием же эти империи были обращены в прах. Однако в XX веке на первое место вышло еще одно свойство оружия — его цена. Именно в прошлом столетии сформировался глобальный рынок оружия и из основного инструмента войны для США оружие стало еще и способом зарабатывания денег.

На сегодняшний день США являются крупнейшим экспортером оружия в мире. И пальму первенства они держат не только по количеству проданного, но и по стоимости отдельных видов вооружения, которые они продают как своей армии, так и всем, кто не хочет ссориться с Америкой.

На последнем моменте необходимо остановиться поподробнее. Огромные объемы продаж американского оружия не являются результатом его высокого качества (скорее, наоборот: американское оружие слишком хрупкое и требует тщательного обслуживания). На оружейном рынке США действуют как рэкетиры, и если партнеры США не покупают их оружие, то сами американцы дают своим партнерам понять, что в противном случае это оружие может быть обращено против них.

Налоги и прибыль

Однако если отбросить все «серые схемы» по продаже американцами оружия, то нам откроется очень много интересного. В первую очередь необходимо помнить, что оружие США производят исключительно на своей территории и производитель платит американские налоги. Это поступления в бюджет, и власти заинтересованы в том, чтобы они были значительными. Вторым моментом является институт лоббирования, который позволяет американским производителям всех видов вооружения договариваться о закупках оружия армией США по значительно завышенным ценам. Не стоит забывать и о том, что перед американскими оружейниками не стоит задачи создать технологичное, простое и эффективное оружие. Их цель — это получение максимальной прибыли.

Отдельно стоит сказать о высокотехнологичном оружии США, в котором производитель старается использовать в своей продукции максимальное количество гражданских технологий и подрядчиков. С одной стороны, это ускоряет процесс разработки и внедрения изделий в производство. С другой стороны, применение гражданских технологий делает американское высокотехнологичное оружие уязвимым для хакерских атак.

Не стоит забывать и о том, что США ведут войны по всему миру, и это позволяет производителям оружия богатеть. При этом оплачивают эти сверхдоходы обычные американские налогоплательщики.