Звезда «Убойной силы» Кошонин рассказал, как в армии строил дачи и копал огороды

В преддверии главного мужского праздника в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция под названием «День защитника Отечества: что такое армия для российских мужчин». Актер и звезда российского телесериала «Убойная сила» Сергей Кошонин завил, что армию в России необходимо сделать полностью контрактной.

В качестве гостей праздничного мероприятия были приглашены известные политики, актеры и музыканты. За общим столом гости поделились армейскими байками из солдатской жизни. В свою очередь актер Кошонин рассказал смешную и одновременно трагичную историю о том, как его обвинили в покушении на тогдашнего министра обороны СССР Дмитрия Устинова. После официальной части мероприятия корреспондент Федерального агентства новостей поинтересовался у артиста о его отношении к службе в армии.

«Любой молодой человек должен прежде всего быть порядочным и честным перед матерью, отцом, друзьями, а также перед страной. Естественно, долг отслужить — это почетная миссия, — пояснил Кошонин в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей. — Я служил в той армии, где один раз выстрелил из автомата, а все остальное время строил дачи и копал огороды. Меня использовали как рабочую силу. К армии я мало имел отношения».

В настоящее время, по мнению киноактера, службу в российских вооруженных силах необходимо перевести на контрактную основу.

«Я больше выступаю за контактную армию, когда приходят профессионалы. Год службы, который сейчас утвержден, — это ничего. Лучше пускай будет альтернативная служба. Молодой человек должен уметь разбирать автомат, окапываться в окопе, надевать противогаз и оказывать первую помощь. Раньше это было у нас на школьных занятиях по военной подготовке. Почему это убрали, я не понимаю. Я бы это вернул так же, как и клубы ДОСААФ», — отметил он.

При этом звезда «Убойной силы» очень рад тому, что у России появляются новые виды вооружений. По его словам, «мы поднялись, как говорится, с колен».