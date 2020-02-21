Россия предложила Белоруссии постепенно снижать премии к нефти

Москва, 21 февраля. Россия предложила Белоруссии подход для частичной компенсации эффекта от уменьшения экспортной пошлины, заявил министр энергетики Александр Новак.

Этот подход состоит в постепенном снижении премии к нефти: «Примерно на два доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины».

«Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины», — пояснил Новак.

Как уточняется на сайте Минэнерго РФ, это предложение об изменении формулы ценообразования было доведено до белорусской стороны.

Вопрос о поставках нефти сегодня обсуждался и на высшем уровне: президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. По словам Лукашенко, глава РФ сообщил ему о готовности Москвы компенсировать Минску почти 300 млн долларов доходов, выпадающих из бюджета из-за российского налогового маневра.

Проведение разговора подтвердили в Кремле. Но при этом подчеркнули, что речи о каких-либо компенсациях из российского бюджета не идет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, государство также не будет навязывать нефтяным компаниям РФ невыгодные условия поставок нефти Белоруссии.

Основным препятствием, почему Москва и Минск не могут договориться о новых поставках нефти является отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. Кроме того, Белоруссия недовольна ценой.