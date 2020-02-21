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Киностудия Neon высмеяла Трампа после его критики «Оскара»

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Киностудия Neon высмеяла Трампа после его критики «Оскара»Вашингтон, 21 февраля. Американская киностудия Neon, дистрибьютор южнокорейского фильма «Паразиты» высмеяла президента США Дональда Трампа после того, как политик остался недоволен тем, что лента Пон Чжун Хо получила главный «Оскар».

«Это и понятно, он не умеет читать», — написали представители Neon в официальном Twitter киностудии.

Киностудия Neon высмеяла Трампа после его критики «Оскара»

Как сообщала ранее «Культуромания», с критикой на «Паразитов» Трамп обрушился 20 февраля во время митинга в штате Колорадо. Он назвал «Оскар» в этом году ужасным.

«И победитель — кино из Южной Кореи. Какого черта там происходит?» — заявил президент США.

Трамп обратил внимание, что у США «полно проблем с Южной Кореей в торговле» и выразил недоумение, что «им дают приз за лучшее кино года». По его мнению, «Паразиты» должны были стать «лучшим зарубежным кино», а также попросил вернуть фильм «Унесенные ветром». 

Напомним, в этом году главный «Оскар» был впервые присужден ленте не на английском языке. Кроме того, «Паразиты» завоевали еще три награды: за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм. 

По мнению кинокритика Егора Москвитина, режиссеры, получившие в этом году «Оскар» — аутсайдеры. Особенно его возмутило, что без наград остались великие классики режиссуры — Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино, сообщает телеканал 360.

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