Мантуров рассказал, кого затронет повышение налога на старые автомобили

Москва, 21 февраля. Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прокомментировал планы ведомства по повышению налога на старые автомобили класса «Евро-3».

По его словам, налог не будет распространяться на старые машины, которые являются личным транспортом. Он коснется лишь тех автомобилей и автобусов, которые используются в коммерческих целях.

«Данная инициатива не затронет частных владельцев легковых автомобилей. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем», — отметил Мантуров.

По мнению министра, подобная мера создаст дополнительный стимул для перехода на современную технику, которая учитывает актуальные экологические стандарты.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует ввести повышенный налог на использование старых автомобилей класса «Евро-3». Речь идет об увеличении базовой ставки транспортного налога с 2021 года. По оценкам Минпромторга, в России не менее трех миллионов подобных старых автомобилей.

В январе президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создать единую на всю страну систему экологического мониторинга. Российский лидер подчеркнул, что потомки должны получить экологически чистое и процветающее государство.