Эрдоган назвал ситуацию в сирийском Идлибе войной

Анкара, 21 февраля. Сложившуюся ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно назвать войной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также подчеркнул, что Анкара сохранит военное присутствие в регионе.

«То, что происходит в Идлибе, может быть охарактеризовано словом «война». Мы уже начали там свои действия», — сказал Эрдоган.

Напомним, 20 февраля российская авиация атаковала формирования террористов, которые прорвали позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе Кминаса и Нейраба в Идлибе.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии, ВКС РФ уничтожили один танк, шесть БМП и пять автомобилей с крупнокалиберным вооружением экстремистов.

Правительственные войска Сирии начали успешное наступление в Идлибе в январе 2020 года после усиления террористической активности джихадистов. Турция продолжает при этом поддерживать боевиков, поставлять им вооружение и технику.