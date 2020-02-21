В ДНР рассказали, как Зеленский выигрывает от «эвакуационных бунтов» из-за коронавируса

Весь мир с недоумением и ужасом смотрит сегодня на Украину из-за эвакуированных из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский.

Страх и ненависть

Украинские власти эвакуировали с территории Китая 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали с ними автобусы камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.

31 декабря 2019 года Пекин проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Как установили эксперты, возбудитель болезни — это новый коронавирус. Вспышка была признана чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию было дано официальное название — COVID-19.

Игра на страхах людей

Как отметил Владислав Бердичевский, весь мир с недоумением и ужасом смотрит сегодня на Украину. Это действительно возврат в средние века, уверен политик.

«Но нужно понимать, что даже животный иррациональный ужас заразиться новым вирусом вряд ли привел бы к таким массовым беспорядкам. Хорошо известно, что такие акции никогда не возникают спонтанно. Всегда есть организаторы, кураторы, заинтересованные лица. Мы помним, как это было на майдане, мы помним протесты во Врадиевке и то, что мы видим сегодня на Украине — зеркальное отражение тех событий. Как говорится, если покрышки зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. А сыграть на страхах людей, которые ежедневно сталкиваются с практически уничтоженной медицинской системой Украины, очень просто. Хватило одной искры», — пояснил Владислав Бердичевский.

По мнению депутата Нарсовета ДНР, выгодополучателей от этих акций будет несколько и самые разные силы внутри Украины попытаются воспользоваться ситуацией. Подробности станут известны в самое ближайшее время, убежден политик.

«Самое вероятное — руководство страны и президент Украины Владимир Зеленский пытаются отвлечь внимание украинцев и мирового сообщество от чего-то более важного. Все украинцы прикованы к экранам телевизоров и к новостным сайтам. У всех СМИ «эвакуационные бунты» в топе новостей. Под этот шум можно принимать любые законы, делать кадровые изменения, проводить непопулярные реформы — что угодно останется на периферии общественного внимания. Так что все эти акции протеста — это только начало. Основные события еще впереди», — заключил Владислав Бердичевский.

В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что массовые беспорядки в Полтавской области являются частью информационной войны. По его мнению, «провокации» будут и дальше, а «информационное поле продолжат раскачивать».