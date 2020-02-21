ФБК скрывает статус иноагента, опасаясь потерять остатки сторонников и западных спонсоров

Москва, 21 февраля. Руководство «Фонда борьбы с коррупцией», который признан в России иностранным агентом, старательно избегает упоминания о своем статусе, опасаясь потерять сторонников и лишиться финансовой поддержки со стороны своих западных спонсоров. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор выписал ФБК четыре административных протокола из-за отсутствия маркировки иноагента в материалах фонда. Ведомство оштрафовало YouTube-канал «Навальный Live» и аккаунт ФБК в Instagram. Протоколы направлены в судебные инстанции, которыми будет принято окончательное решение.

Федоров выразил уверенность, что руководство ФБК намеренно избегает упоминания о статусе иностранного агента, чтобы ввести в заблуждение потенциальных сторонников, которых может отпугнуть подобная формулировка.

«Навальному приходится вводить их в заблуждение относительно заказчиков своей деятельности. Соответственно, ему нужно скрывать это. Если он растеряет сторонников, которые не приемлют иностранного заказа своей деятельности, а таких в России большинство, то ему перестанут платить», — пояснил парламентарий.

Он также напомнил, что ФБК Навального осуществляет свою деятельность за счет средств, которые поступают от заграничных спонсоров, однако публичное признание данного факта оттолкнет сторонников, в результате чего фонд потеряет зарубежную поддержку, передает iReactor.

«Признав себя иноагентом, Навальный потеряет последователей, и ему прикроют финансирование. Тут просто прямая выгода», — добавил Федоров.

Напомним, в октябре 2019 года Министерство юстиции РФ включило ФБК Навального в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, фонд Навального получает зарубежное финансирование. Минюст РФ неоднократно фиксировал поступления денежных средств на счета ФБК и его сотрудников из Испании и США. Кроме того, на биткоин-кошельки Навального регулярно поступают крупные суммы денежных средств, которые являются вознаграждением за «разоблачительные» публикации фонда.