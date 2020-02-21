Украинцев возмутила публикация «Квартала 95» о годовщине Майдана

Киев, 21 февраля. Публикация студии «Квартал 95», посвященная годовщине Евромайдана, возмутила украинских пользователей социальной сети Facebook.

Интернет-пользователи обрушились с критикой на авторов поста из-за фразы «Я помню, кто за страну погиб, шевронов своих не сбросил». Под записью появились сотни негативных комментариев, в которых украинские юзеры напомнили, что во время событий на главной площади Киева шевроны носили только бойцы спецподразделения «Беркут».

«Это ода «Беркуту»?» — написал Александр Кравченко.

«А где слова про эбонитовые палочки?» — поинтересовался Александр Тищенко, имея в виду шутку студии о том, что от ударов дубинкой по протестующим главной площади страны можно производить электричество.

«Почему вам не стыдно?» — возмутился Алексей Яковенко.

Массовые беспорядки вспыхнули на майдане Незалежности 21 ноября — сторонники евроинтеграции вышли на главную площадь столицы сразу после объявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Протесты длились в течение трех месяцев и закончились 18-21 февраля 2014 года столкновениями радикалов с силовиками. Тогда погибли десятки человек, которых на Украине принято называть «Небесная сотня».

Новое руководство Украины возложило ответственность за гибель людей на Виктора Януковича, который в тот момент был главой государства, и спецподразделение «Беркут». Однако Янукович заявил, что не приказывал стрелять по мирным митингующим и распорядился вывести все подразделение милиции из Киева. После государственного переворота на Украине «Беркут» был распущен.