Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья

Киев, 21 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский на фоне массовых беспорядков во время прибытия эвакуированных из Китая граждан страны сравнил Украину с Европой Средневековья.

Во время выступления в Киеве Зеленский прокомментировал стычки с сотрудниками полиции в день приезда украинцев, которых самолетом эвакуировали из Китая, где произошла вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом.

«Вы знаете, мы постоянно говорим, что Украина — это Европа. Так вот, вчера, откровенно вам скажу, казалось в некоторых эпизодах, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению», — сказал президент Украины.

Он призвал оставаться в любой ситуации людьми. Однако, как заметил Зеленский, инцидент в Новых Санжарах, где жители протестовали против размещения у них в поселке эвакуированных украинцев, нельзя назвать человеческим поступком. Украинский президент также пожелал всем вернувшимся на родину украинцам здоровья. Он выразил уверенность в том, что в ближайшие недели эвакуированные украинцы будут дома рядом с родными и близкими.

Аналогичное сравнение сделала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С ее точки зрения, ситуация в поселке Новые Санжары, где были беспорядки из-за размещения в местном санатории эвакуированных из Китая, свидетельствует об обесчеловечивании гражданского общества. Она вспомнила слова бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который сравнил Украину с Европой, но Средневековой.