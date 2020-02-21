ООН сообщила о проведении женевских переговоров по Ливии в пятницу

Женева, 21 февраля. Переговоры по урегулированию вооруженного конфликта в Ливии состоятся в Женеве в пятницу. Об этом сегодня заявил представитель Организации Объединенных Наций.

Речь идет о работе ливийской военной комиссии, которая включает в себя по 5 человек с каждой из сторон. Курирует переговоры спецпосланник ООН по Ливии Гасана Саламе.

Напомним, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии заявило о приостановке участия в женевских переговорах и военном комитете 5+5 после решения Евросоюза о создании военно-морской миссии по контролю за оружейным эмбарго, введенным СБ ООН в 2011 году. Начало работы миссии запланировано на конец марта.

Контроль над эмбарго может сильно ударить по ПНС Ливии, которому Турция предоставляет оружие, военнослужащих и наемников. Действия Анкары напрямую нарушают решение Совбеза ООН и договоренности о невмешательстве, достигнутые на прошедшей в этом году конференции по Ливии в Берлине.

По словам командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, ПНС Ливии получает приказы от Анкары и Дохи. Об этом свидетельствуют заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который подчеркивал необходимость выхода правительства Сарраджа из женевских переговоров.

Ситуация в Ливии обострилась после того, как западные страны провели военную операцию, которая привела к свержению ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в Триполи было создано Правительство национального согласия, которое оказалось подконтрольно Западу и напрямую связано с террористическими группировками. Хафтар весной прошлого года объявил о новом этапе контртеррористической операции с целью освободить Триполи от боевиков.