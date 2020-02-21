Фракция «Слуги народа» запретила своим членам общение с российскими СМИ

Киев, 21 февраля. Фракция пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде запретила своим членам контактировать с российскими СМИ. Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, депутаты от «Слуги народа» имеют негативный опыт общения со СМИ из РФ.

«У нас есть четкая рекомендация по общению с российскими СМИ — на них табу. Был случай, когда наш депутат сам пошел на эфир Первого канала и потом признал, что это была ошибка», — заявила Кравчук.

Она добавила, что члены партии могут свободно общаться с украинскими СМИ, однако у многих из них присутствует страх перед камерой и микрофоном.

«Когда они видят, что за два дня политика можно медийно растоптать, то ставят себе какие-то ограничения», — рассказала политик.

Деятельность российских журналистов на Украине всячески ограничивалась после Майдана, в том числе представителям СМИ запрещали въезд в страну. С марта 2015 года Киев приостановил аккредитацию журналистов 115 изданий из РФ при государственных органах, кроме того, была прекращена трансляция российских телеканалов.

Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на ситуацию в Украине. В 2017 году ООН согласилась с доводами российской стороны и призвала к тщательному рассмотрению ограничительных мер в отношении журналистов из РФ.