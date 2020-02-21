Мужчины рассказали о самых необычных подарках на 23 Февраля

Москва, 21 февраля. Парашют, палатка, бочка бензина и улыбка вошли в список самых необычных подарков, которые получали российские мужчины на День защитника Отечества. Об этом свидетельствуют данные открытого опроса SuperJob.

Специалисты сервиса узнавали у мужчин о самых необычных презентах на 23 Февраля. В исследовании приняли участие 1000 человек из 296 населенных пунктов России.

19% ответили, что не получали необычных подарков на 23 Февраля. 13% опрошенных пришли к выводу, что самым необычным подарком были носки, а 3% заявили, что получали в дар цветы и различные комнатные растения.

В числе наиболее популярных оригинальных презентов респонденты называли домашних питомцев, игрушки, оружие, парфюм и сладости — по 2% опрошенных.

Ранее ФАН сообщал, что ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому российские мужчины больше всего хотят получить на День защитника Отечества внимание от близких.