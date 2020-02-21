Турчинов объяснил, почему Украина не может объявить войну России

Киев, 21 февраля. Украина не может объявить войну России, обладающей ядерным оружием. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

В эфире Интернет-канала «Исландия» он заметил, что Украина также не объявляет военное положение. Однако сам Турчинов не раз выступал за его введение, однако он не получил поддержки на фоне борьбы за власть в 2014 году.

«Многие путают объявление войны и военное положение. Объявление войны, к сожалению, — мы и до сих пор не можем объявить войну ядерному государству», — заявил он.

По словам Турчинова, не все поддерживают введение военного положения, так как на время его действия отменяются выборы. Это серьезно вредит процессу появления легитимной власти, объяснил бывший секретарь СНБО Украины. Кроме того, по его словам, введение военного положения могло стать поводом для прекращения финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ) и отпугнуло бы иностранных инвесторов.

«Это мобилизация информационных ресурсов для защиты страны, это любая попытка внутренних противодействий обороне государства может жестко пресекаться. И, безусловно, это мобилизация всего экономического потенциала государства для укрепления обороны», — резюмировал Турчинов.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Некоторые районы Донецкой и Луганской области после госпереворота отказались признавать новую власть в Киеве, объявив о своей независимости. Украина ввела на территорию Донецкой и Луганской народных республик войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Принятые для урегулирования конфликта минские договоренности Киев регулярно нарушает.