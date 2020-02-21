Лукашенко назвал «справедливую» цену на газ для Белоруссии

Минск, 21 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «справедливая» цена на газ для его страны колеблется в пределах 90 долларов за тысячу кубометров. Об этом он заявил на встрече с послом РФ.

«Что касается природного газа, сегодня в Европе газ стоит меньше 110 долларов. Это там, в Европе, на биржах. Значит, у нас он в районе до 90 долларов, если брать мировую цену», — отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что информацию о рыночной стоимости газа в Европе ему сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Отметим, что в пятницу утром состоялся телефонный разговор между Лукашенко и президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из главных тем стал вопрос стоимости поставок нефти и газа в Белоруссию. В настоящее время Россия поставляет газ в Белоруссию по рыночной цене в 127 долларов. Минск не доволен стоимостью топлива и просит ее снизить.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя данный вопрос, обратил внимание на то, что энергоресурсы поставляет не Россия, а российские добывающие компании. Он подчеркнул, что государство не может навязывать цены предприятиям.

По словам политолога Богдана Безпалько, цена нефти, которую Россия выставляет для Белоруссии — совершенно адекватная. Она складывается из затрат на разведку, разработку месторождений и на другие мероприятия, неизбежные в добывающей отрасли. Лукашенко же хочет получать сырье по той же цене, по которой его получает Смоленская область.