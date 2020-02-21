Малькевич призвал жестко пресекать раскручивание «подонков» в соцсетях

Москва, 21 февраля. Борьба с экстремизмом в соцсетях является общемировой тенденцией, и России следует взять этот тренд на вооружение. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Ранее стало известно, что власти ФРГ намереваются на законодательном уровне усилить давление на Facebook и Twitter, чтобы добиться удаления контента, содержащего призывы к экстремизму и угрозы в адрес политиков. Малькевич заявил, что полностью поддерживает это решение, поскольку оно позволяет бороться с экстремизмом.

«Это можно сделать централизованным образом, используя соответствующие алгоритмы, все это вымарывать», — отметил глава ФЗНЦ.

Член ОП назвал правильным трендом принуждение площадок к удалению контента экстремистской направленности.

«Нам постоянно рассказывают басни, что это невозможно, что в Европе все по-другому. Нет, мы видим, как в Европе», — подчеркнул Малькевич.

Глава ФЗНЦ напомнил, что похожие поправки уже приняли в Пакистане, в Новой Зеландии и в некоторых азиатских государствах.

«Это общемировая тенденция, которой РФ должна следовать», — заявил член ОП.

По словам Малькевича, люди, которые не согласны с данным утверждением, в какой-то степени могут называться врагами, особенно на фоне недавней ситуации в Керчи, где арестовали подростков, готовивших теракт. Глава ФЗНЦ напомнил, что подростки вели переговоры в Сети и там же находили инструкции по изготовлению взрывных устройств.

«Им чуть было не удалось. Мы говорим о том, что не должно быть таких групп с рецептами изготовления бомб в домашних условиях, не должно быть массы других сообществ и пабликов, где можно такое обсуждать, готовить и вынашивать подобные планы», — сказал Малькевич в беседе с изданием «Слово и дело».

Член ОП заявил, что Европа сейчас бросает все силы на то, чтобы подавить всплеск терроризма. Чтобы не допустить такой же ситуации в РФ, Малькевич призвал жестко пресекать героизацию экстремистов в соцсетях. Он также рассказал, где берет начало тенденция превозносить в Сети опасных личностей.

«Бездумная политика социальных сетей, некоторых СМИ в погоне за хайпом по накачке рейтинга приводит к тому, что они слишком много уделяют внимания разным подонкам и фактически их раскручивают», — подытожил глава ФЗНЦ.

Ранее политолог Леонид Савин предложил блокировать Facebook и YouTube за нарушение законов РФ. Он отметил, что через эти сервисы ведутся призывы к экстремистской деятельности.