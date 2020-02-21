В Госдуме призвали Зеленского к физическому уничтожению «Правого сектора»

На Украине правят балом националистические формирования; пока они существуют, восстановить отношения Киев и Москва не смогут. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Надежда есть

Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, все еще есть.

«Надежда умирает последней, есть [шансы]. Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы», — сказал Путин.

При этом, обратил внимание Владимир Путин, Россия и Украина смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, достигнуть договоренностей по газу.

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Российской Федерации, Украины, Германии и Франции) завершился в Париже в ночь на 10 декабря. В общей сложности он длился 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

«Зло должно быть наказано»

Как отметил Виктор Водолацкий, надежда на то, что отношения между Россией и Украиной нормализуются есть у каждого нормального и здравомыслящего человека. Потому что у нас одна общая история, в том числе и в годы Великой Отечественной войны, когда погибли миллионы украинцев и русских.

«Нас связывает православная вера, общая культура, традиции, восприятие окружающего мира. И то, что произошло между нашими странами, — это раковая опухоль. Будем надеется, что найдется хирург на Украине, возможно, в лице Зеленского или его помощников, которые вырежут ее. Зеленский готов это сделать, но он сегодня не самостоятелен, зависим от тех событий, которые происходят внутри Украины. Огромное меньшинство «Правого сектора»1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН), националистов, управляет процессом. 85% населения Украины, которые хотят мира, ничего не могут сделать, потому что власть боится. Они знают, что эти ублюдки и выродки возьмутся за оружие и начнут убивать мирное население», — пояснил Виктор Водолацкий.

По мнению депутата, Зеленский должен принять жесткие меры — физически уничтожать лидеров «Правого сектора» и других националистических формирований. Политика двойных стандартов не принесет никакой пользы украинскому народу, уверен политик.

«Зло должно быть наказано. Сегодня на Украине правит балом именно зло с флагом Бандеры и Шухевича. Поэтому мы все надеемся, что черная полоса возрожденной бандеровщины закончится, будет уничтожены и смыта с лица Украины. И тогда у нас снова восстановятся добрососедские и братские отношения», — заключил Виктор Водолацкий.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители некоторых районов которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.

1 Организация запрещена на территории РФ.