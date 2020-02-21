Более семи миллионов человек проголосовали на выборах в парламент Ирана

Москва, 21 февраля. По всему Ирану по данным на 12.00 более семи миллионов человек проголосовали на выборах в парламент страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщалось ранее, парламентские выборы в Иране начались утром 21 февраля. Избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени (07.30 мск).

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал выборы национальным праздником, а также гражданской и религиозной обязанностью иранцев. Сам он уже проголосовал и на парламентских выборах, и на проходящих параллельно промежуточных выборах в Совет экспертов.

Отметим, что выборы проходят в сложной для ИРИ обстановке санкционного давления США. В данный момент парламентское большинство представлено реформистами (сторонниками президента Хасана Роухани). Однако по мнению экспертов, предпочтение на выборах будет отдано консерваторам и противникам курса правительства.

В Иране сейчас перекрыты границы с Ираком в связи с поступающими сообщениями о новых заражениях коронавирусом. Местные СМИ пишут о том, что границы будут закрыты три дня.