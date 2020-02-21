Депутат Рады заявила, что ситуация с эвакуацией из Китая сделала Украину посмешищем

Киев, 21 февраля. Украина стала посмешищем во всем мире после того, как жители Полтавской области устроили массовые беспорядки, пытаясь помешать размещению в их поселке эвакуированных людей из Китая. Об этом заявила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

20 февраля на Украину прибыл самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами, эвакуированными из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса. Эвакуированные были направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины, который расположен в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Однако местные жители выступили против размещения людей в их поселке, опасаясь возможного «инфицирования коронавирусом».

Жители поселка устроили стихийную акцию протеста, которая переросла в стычки с правоохранителями. Протестующие встретили автобусы с эвакуированными из Китая людьми с криками и оскорблениями, а также забросали транспортные средства камнями.

Верещук выразила недоумение в связи с реакцией местных жителей на размещение в их поселке эвакуированных из КНР украинских и иностранных граждан.

«Реакция людей, тот массовый психоз, паника, страх и все то, что творилось вчера, для меня было неожиданностью… Досадно, что мы стали посмешищем во всем мире», — пояснила парламентарий.

Она также добавила, что протесты в Полтавской активно освещались зарубежными телеканалами, в результате чего Украина стала посмешищем во всем мире.

Стоит отметить, что это не первый скандал, связанный с эвакуацией украинцев из Китая. Проживающие в китайском Ухане украинцы две недели ожидали эвакуации из Китая, которая откладывалась несколько раз.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту новым вирусом заразились более 76 тысяч человек. От вируса погибли более 2,2 тысячи человек. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира.