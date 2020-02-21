Продюсер Пригожин назвал новый клип Линдеманна «немецким порно»

Москва, 21 февраля. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин приравнял новый клип солиста Rammstein Тиля Линдеманна Till the End к порнографии.

«Я вообще удивляюсь, как тот же YouTube, который к подобному контенту относится очень внимательно, разрешил это показывать. Данный клип — откровенное порно в немецком стиле», — пояснил он в разговоре с порталом «Слово и дело».

Выбор столь необычного формата продюсер объяснил желанием Линдеманна привлечь к себе внимание. По его словам, в современной музыкальной индустрии заинтересовать аудиторию в продукте без хайпа очень сложно, поэтому артистам крайне важно, чтобы их творчество заметили.

Хотя сам Пригожин считает порно-клипы слишком откровенным форматом, он подчеркнул, что для него одетая девушка — гораздо более привлекательная, чем обнаженная. Но если уж говорить о раздевании, то продюсер «любит раздевать женщин сам».

Напомним, что в начале февраля Линдеманн снял клип в духе жесткого порно на свою песню Till the End и выложил его на один из порносайтов. Сам певец принял непосредственное участие в клипе. Примечательно, что в данном видео снялись девушки из России.

Позже Telegram-канал «Двач» выложил ссылки на аккаунты россиянок в соцсетях и указал, какую каждая из них сыграла роль в секс-видео. После этого девушки подверглись травле со стороны интернет-пользователей.

Это не первое провокационное видео от Линдеманна. Ранее он записал видео на песню Platz Eins, в котором сыграл пациента психбольницы, грезящего о кровавых оргиях. Еще один порнографический клип Линдеманн выпустил в 2009 году (песня Pussy), однако там ему пришлось задействовать дублеров.