Москва, 21 февраля. Тревожное состояние украинцев, которое держится со времен Майдана, спровоцировало агрессивные протесты против прибытия в страну эвакуированных из китайской Ухани соотечественников из-за коронавируса.

Психолог и психотерапевт Евгений Фомин считает, что страх украинцев заразиться коронавирусом «лег на общее тревожное состояние».

«Можно предполагать, что это последствия такого массового психоза, который возник в результате Майдана», — указал в беседе с телеканалом «360» специалист.

По его мнению, украинцы и так эмоционально раскачены и даже такой небольшой толчок, как страх заболеть, «дал вспышку на уже готовой почве».

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров согласился с коллегой. По его мнению, виной такой реакции украинцев на происходящее стала информационная шумиха. Информация об инфекции сейчас разная, и люди склонны ориентироваться на худший вариант развития событий.

«Если у людей были серьезные проблемы — в экономике, в стране в целом, — то любая новая попытка сдвинуть состояние равновесия расценивается как повторение того, что было. Опыт негативный уже есть», — добавил Жавнеров.

Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года, напомнила «Газета.ру». По последним данным, число заразившихся в КНР превысило 54 тысячи человек, умерли от инфекции 2236, указал Infox.ru.

Накануне на Украину прибыл самолет с 48 украинцами и 27 иностранцами, которых эвакуировали из Ухани — эпицентра распространения коронавируса. Украинцы устроили протесты из-за решения властей поместить прибывших на карантин в пансионате под Полтавой, забросали автобусы с эвакуированными камнями.