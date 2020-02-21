Россиян могут начать штрафовать за борщевик

Москва, 21 февраля. Представитель Совфеда Ирина Рукавишникова предложила штрафовать россиян за растущий на их дачных участках борщевик. Соответствующее предложение было отправлено в Минюст.

Отмечается, что в период цветения в летний период, у множества людей проявляется острая аллергическая реакция на пыльцу борщевика. Как пишет издание URA.RU, за нескошенный борщевик россиян могут начать штрафовать на сумму от 2–3 тысяч рублей, штраф в 5–10 тысяч рублей будет предусмотрен для должностных лиц.

При этом для индивидуальных предпринимателей сумма штрафа может составить 7–12 тысяч рублей, а для юридических лиц — 20–30 тысяч рублей.

Ранее председатель союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин рассказал, как можно полностью уничтожить борщевик. Чтобы избавиться от растения, придется скосить его четыре раза.

Никита Чаплин отметил, что при борьбе с борщевиком есть два варианта: можно скашивать растение, не давая ему цвести, либо индивидуально его опрыскивать. Однако скашивание является предпочтительным способом.

Борщевик нужно скосить четыре раза. Есть вероятность, что на следующий год он не вырастет. В противном случае придется скосить борщевик четыре раза на второй год.

Председатель союза дачников Подмосковья рассказал, что первые ростки борщевика появляются в конце мая. Вторые ростки можно заметить в конце июня. В третий раз борщевик прорастет в конце августа. Растение необходимо косить на каждом этапе цветения. Никита Чаплин отмечает, что для работы с борщевиком необходима правильная экипировка: чтобы не получить ожоги, следует надеть маску и перчатки.

Отметим, что с 1 ноября 2018 года вступила в силу статья закона, которая предусматривает административную ответственность для дачников Московской области, отказывающихся уничтожать борщевик.