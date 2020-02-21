Окончательная справка о величии. Роман Носиков о «русских поправках»

но

Нелегко приходится российской конституции, если российскому гражданину перестает хватать севрюжины с хреном.

Вот и сейчас — времена тяжелые, а развлечений не так уж чтобы и много: обличать наклонности, разоблачать происки да переписывать ее — матушку конституцию.

Предложения поступают разные, в зависимости от симптомов. Кому поставить надежный препон на пути геев и феминисток, кому закрепить статус русского народа. Геи пусть пока подождут. В конце концов — это наши, то есть суровые северные геи. А вот русским народом и его статусом я предлагаю заняться незамедлительно. Очень уж вопрос деликатный.

Итак, есть предложение внести в Конституцию России положение, которое закрепляло бы статус русского народа как государствообразующего. Есть несколько вариантов. Первым был вариант, предложенный Константином Затулиным.

Он предложил изложить преамбулу конституции с небольшими изменениями: не «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле…», а «Мы, русские, в союзе с другими братскими народами, сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле».

Почтенный депутат полагает, что поправка нужна для того, чтобы «отразить важную, системообразующую роль наиболее многочисленного русского народа в существовании и развитии России». Мало, очень мало говорится о русских в конституции, считает депутат — лишь раз — в статье 68 главы 3, где сказано, что «государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык». И этого «явно недостаточно».

Удивительно. Не в первый раз встречаюсь с этим интереснейшим аргументом и удивляюсь каждый раз.

«В Конституции Российской Федерации нет упоминания русских и их исторической роли в создании России как государства».

Для людей, разделяющих точку зрения уважаемого Константина Федоровича, у меня есть неожиданное предложение: а не сходить ли вам, мои дорогие, к окулисту?

Дело в том, что я только что сам лично убедился, что в Конституции России есть четкие и конкретные указания на русский народ и его решающую историческую роль в создании российской государственности. И этих указаний в Конституции России — более шестисот. Именно столько раз в конституции используются слова с корнем «росс»: «Россия», «российский» и т. д.

Возможно, это для кого-то откровение уровня «пирамиды построены не инопланетянами, а людьми», но само слово «Россия» означает, что страна, которая носит это гордое имя, носит его потому, что приняла его от народа, который его создал — от русских.

Еще точнее говоря — от россов. Потому что во времена создания нашего государства наших предков в основном знали именно под этим именем, а их страну, соответственно, стали называть «рОссия» с ударением на первую гласную «о».

Точно так же германцы дали имя Германии, франки — Франции, а англы —Англии.

Поэтому если у вас есть потребность в том, чтобы оставить свое родовое имя в истории — это желание уже исполнено, и довольно давно. И если вы как-то ухитряетесь этого не замечать — это более говорит о вас, нежели о состоянии российской истории, топонимики или конституции.

Желание еще раз упомянуть о себе, как-то напомнить — оно никак не связано с конституцией и правом. В данном случае конституция играет роль забора, на котором хочется написать «здесь был Вася», «панки хой» или что-то другое, чтобы как-то манифестировать свое существование, обозначить свое присутствие.

Проще говоря, у людей, которым остро требуется обозначить свое существование — та же проблема что и у подростков, разрисовывающих стенки подъездов (кстати: поймаю — уши надеру!) — проблема самоидентификации, экзистенциальный вызов, потребность в признании со стороны других людей.

Подросток находится в периоде, когда вопросы «кто я?», «зачем я?», «кому я нужен?» уже есть и стоят в полный человеческий рост, а ответов на это в виде дела, которое дает достоинство и реализует как творца, семьи, которая дает любовь и ответственность, еще нет. Вот и приходится кричать людям и Вселенной маркером на стене, что ты — Вася, что любишь Лену, что слушаешь «Металлику». Или «Хаски». Что ты русский.

Это все маета от безделья.

Лечится это ответственностью, любовью и работой. Как только у человека в руках оказывается настоящее дело на пользу людям и стране, то есть русское дело, так этот человек заполняется русским смыслом. Был Вася из третьего подъезда, стал русский инженер Василий Алексеевич. Был Петя из четвертого дома — стал русский летчик. Была Земфира из соседнего двора — стала русская учительница Земфира Салмановна Талганова (никогда вас не забуду, Земфира Салмановна!). Был шкет и сопляк — уши врозь, шея тощая, в голове ветер свистит, а стал — отец семейства с умными глазами и крепким рукопожатием. Честный человек.

Есть, впрочем, и другой сорт нуждающихся в «русских поправках». Этим очень хочется побыть «золотой молодежью». Походить, задрав нос, попозволять себе то, чего другим нельзя. Самоутвердиться. Ну, кто поумнее — тому хочется правильно активы поделить. В нужную национальную сторону. У кого нос курносее, икон на стене больше — тому и собственность.

Но вместо папы миллионера или генерала, которых не оказалось, все эти правильные удовольствия должны этим людям обеспечить мы с вами, а также Михаил Васильевич Ломоносов, Александр Васильевич Суворов, и Александр Сергеевич Пушкин. Как авторитеты, папы и уродившиеся специально для драк во дворах старшие братья.

Лечится это тоже делом.

И подзатыльником.

Кстати, должен сказать, что даже в самый первый раз Русь собралась именно для дела.

Было это так: «В год 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весь, кривичей, и … пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, и сам приступил, неся младенца Игоря. … и сказал Олег Аскольду и Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода», и показал Игоря: «А это сын Рюрика». И убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли. И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся Русью».

Таким образом, Русь впервые возникла как военный союз финских, славянских и варяжских племен, объединившихся для того, чтобы прекратить власть самозванцев в Киеве.

Тоже кстати, хорошее дело.

Актуальное.