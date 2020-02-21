Самсонов объяснил, почему рэп не является музыкой

Все сразу же узнают музыкальный жанр, когда человек ритмично исполняет речитатив. Треки в таком исполнении относят к жанру рэп. Сегодня среди российской аудитории рэп-музыка вызывает огромный интерес, что чуть ли не каждый пытается записать свое произведение в этом жанре. Солист Мариинского театра и заслуженный артист РФ Владимир Самсонов уверен, что рэп на самом деле не является музыкой, потому что не содержит в себе главные ее компоненты.

В преддверии главного мужского праздника в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция под названием «День защитника Отечества: что такое армия для российских мужчин». В качестве гостей праздничного мероприятия были приглашены известные политики, актеры и музыканты. За общим столом гости рассказали про свое отношение к армии и поделились армейскими байками из солдатской жизни. В числе приглашенных гостей оказался и оперный певец Владимир Самсонов.

Корреспондент Федерального агентства новостей поинтересовался у певца, каково его отношение к рэпу как к музыкальному жанру, который в последнее время стал очень популярным среди российской публики.

«Для начала нужно определиться с терминологией. Рэп и музыка — это разные вещи. Рэп является так называемой декламацией, то есть это те же самые стихи, которые просто идут под музыкальное сопровождение. Музыкой как таковой это не является. Музыка сама по себе должна иметь гармонию и мелодию и состоять из этих двух вещей. Ни того и ни другого там в ярком выражении нет. Есть смысловое и ритмическое содержание, т. е. дополнения к тому, что человек говорит», — выразил мнение солист Мариинского театра.

Собеседник ФАН напомнил, что истоки этого жанра восходят к поединкам между поэтами, которые имели место еще в начале ХХ века.

«Это было очень популярно даже в 60-е годы прошлого века. Сейчас рэп вышел на некий другой уровень, потому что под него подведена ритмическая современная музыкальная база. Но уровень поэтизма начала ХХ века и шестидесятников, мягко говоря, отличается», — заявил артист.

Ранее Самсонов рассказал о своей армейской жизни и вспомнил забавные случаи. В их числе был случай, когда он получил наряды вне очереди за карасей.