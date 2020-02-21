Собчак с фото Линдеманна в руках «пытала» Лободу

Москва, 21 февраля. Российская телеведущая Ксения Собчак с фотографией Тилля Линдеманна в руках «пытала» певицу Светлану Лободу. Соответствующий снимок украинская исполнительница опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

Снимок похож на кадр из немецкого кино. На фото Лобода сидит на стуле, ее якобы допрашивает Ксения Собчак. Телеведущая склонилась над певицей, держа в руке фотографию лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Подписчики оценили необычную фотографию в профиле Лободы.

«Интересно, а Лобода видела клип Lindemann на песню Ach so gern?», — поинтересовался пользователь под ником liza_chemodanchik.

«Сценка знакомая… Вспомнить не могу, откуда знаю ее», — заметил samsontz77.

«Здорово!» — написала под постом svetlanasevastia.

Поклонники Лободы обратили внимание на то, что в Instagram звезды давно не было фотографий с ее младшей дочерью Тильдой. Они уверены, что отцом Тильды является немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Фанаты заподозрили, что Линдеманн забрал дочь у Лободы.

Напомним, в начале февраля Линдеманн снял клип в духе порно на свою песню Till the End и выложил его на один из порносайтов. Сам певец принял непосредственное участие в клипе. Одна из девушек, принявших участие в съемках скандального видео, рассказала, что и она сама, и девушки из роликов столкнулись с угрозами в свой адрес от зрителей клипа. Девушки из клипа были вынуждены уехать из своих городов.