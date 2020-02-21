Хафтар указал на зависимость ПНС Ливии от решений Турции и Катара

Москва, 21 февраля. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии приостановило участие в женевских переговорах, проводимых под эгидой ООН, поскольку действует по приказам Турции и Катара и не может принимать самостоятельные решения. Об этом заявил фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.

«Правительство [Файеза] Сарраджа — это правительство, которое не имеет своего решения и которое внутренне зависит от вооруженных формирований и террористических групп, а также от Турции и Катара», — подчеркнул командующий ЛНА.

По словам Хафтара, о том, что так называемое ПНС Ливии получает приказы от Анкары и Дохи, свидетельствуют заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который подчеркивал необходимость выхода правительства Сарраджа из женевских переговоров.

«Мы позитивно настроены по отношению ко всем мерам, которые могут обеспечить мир, безопасность и стабильность в Ливии», — сказал фельдмаршал в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о судьбе намеченных на 26 февраля переговоров в свете отказа ПНС от участия в процессе.

Хафтар отметил, что его сторона поддерживает миротворческие миссии ООН и ее спецпосланника по Ливии Гасана Саламе, чтобы преуспеть в установлении мирной жизни в североафриканской стране.

Кроме того, фельдмаршал ЛНА сообщил, что вооруженные группировки так называемого ПНС и турецкие наемники продолжают нарушать перемирие в Ливии.

«ООН, Совет Безопасности и участники берлинской конференции должны взять на себя ответственность за прекращение потока сирийских и турецких наемников и различных видов оружия, которые ежедневно перевозятся в Триполи через Турцию», — подытожил Хафтар.

Напомним, Ливия оказалась в кризисной ситуации в 2011 году после убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. Искусственно созданное ПНС Ливии захватило Триполи и присвоило себе доходы от продажи ливийской нефти. Турция обеспечивает поддержку террористическому ПНС, поставляя в ливийскую столицу оружие в обход эмбарго ООН и перебрасывая боевиков из Сирии. Также оружие боевикам так называемого ПНС Ливии поставляет Катар. ЛНА с 2014 года ведет в североафриканской стране контртеррористическую операцию.