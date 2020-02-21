Российские железнодорожники откроют дополнительные маршруты в Крым

Москва, 21 февраля. Компания «Гранд сервис экспресс», которая руководит железнодорожными перевозками в Крым, заявила об открытии дополнительных направлений весной. Речь идет о маршрутах из Москвы и Петербурга в Феодосию и Евпаторию.

«Поезда «Таврия» свяжут Москву и Петербург с Евпаторией и Феодосией. Составы будут отправляться с Казанского вокзала столицы и Московского вокзала Петербурга», — пояснил представитель «Гранд сервис экспресс» ТАСС.

Первый поезд Москва — Евпатория отправится 2 мая, Москва — Феодосия — 4 мая. Поезда из Петербурга начнут ходить в Евпаторию 28 апреля, а в Феодосию — 7 мая.

Отметим, что Москва и Петербург стали не единственными городами, установившими железнодорожное сообщение с Крымом. С 25 апреля в Симферополь начнут ходить составы из Мурманска и Екатеринбурга, а с 29 апреля — из Кисловодска.

Накануне Министерство транспорта России сообщило о том, что с 7 марта будет запущено регулярное железнодорожное сообщение между Керчью и Анапой. По будням рельсовые автобусы будут ходить по два раза в день, в пятницу и выходные — по три. Время следования составит всего два часа.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз Министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускают ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.