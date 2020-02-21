Поклонская предложила разместить эвакуированных из Китая украинцев в Крыму

Москва, 21 февраля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила разместить в Крыму эвакуированных из Китая граждан Украины. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию в украинском поселке Новые Санжары.

Напомним, жители поселка, расположенного в Полтавской области, протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников в связи с эпидемией коронавируса.

Поклонская осудила действия участников протестов, отметив, что к эвакуированным относятся как к прокаженным.

«Вообще-то на карантин от бешенства надо закрывать таких невменяемых, готовых избавиться от человека только лишь потому, что тот попал в беду», — заявила депутат Госдумы.

Парламентарий предложила помочь вывезенным из Китая украинцам, разместив их в Крыму.

«В российском Крыму готовы принять украинцев, попавших в беду и от которых так «достойно» хотят избавиться соотечественники», — отметила она.

Ранее политолог Михаил Погребинский назвал протесты в Украине против эвакуации сограждан из Китая «эпидемией массового позора». По его словам, к этому привела политика сил, пришедших к власти после Майдана, которые «разжигали ненависть в стране, сделали государственной идеологию интегрального национализма» и оставляли безнаказанной деятельность различных активистов, передавало Федеральное агентство новостей.