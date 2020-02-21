Поклонники назвали уход Шепелева с Первого канала кармой за Фриске

Москва, 21 февраля. Актер Станислав Садальский поинтересовался у победительницы «Битвы экстрасенсов» Джулии Ванг, почему телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал. По мнению колдуньи, Шепелев «попал под ретроградный Меркурий».

«Очень простое объяснение: попал под ретроградный Меркурий. Представь, что вы сидите в одном поезде Первого канала и смотрите на состав второго на соседней платформе, который медленно начинает двигаться вперед. В это время и ваш поезд двинулся вперед и в какой-то момент обогнал соседа, создав иллюзию, что соседний поезд начал двигаться назад», — приводит Садальский в своем Instagram-аккаунте слова Ванг.

Говоря об уходе 37-летнего ведущего, звезда «Битвы» заявила, что сразу несколько факторов повлияло на его решение покинуть Первый канал. По ее мнению, сыграли важную роль в этом вопросе «деньги, репутация эфира, график, замешана женщина и ее отношение, его не взяли в «Огонек».

«Самый большой начальник перестал его любить, — намекнула Ванг на главу Первого канала Константина Эрнста. — В общем ТВКоктейль и ретроградный Меркурий».

Артист признался, что не понял свою «любимую и неоднозначную колдунью» и попросил поклонников помочь с расшифровкой послания Ванг.

«Просто… Человек живет не своей жизнью и занимается не своим делом… Типа поезд жизни идет, а он в другом сидит и со стороны смотрит… Короче ретроградный Меркурий», — пояснила mordovtsevae.

«Просто… Перестали любить», — рассмеялся kutsenko1299.

«Отчет NASA какой-то. Полеты к Меркурию на поезде. Астронавт Шепелев», — пошутил garikmazor.

Ряд фолловеров вспомнил Жанну Фриске, с которой телеведущий жил до ее кончины. По мнению интернет-пользователей, уход Шепелева, у которого после смерти возлюбленной ухудшились отношения с ее семьей, — карма.

«Может карма за Жанну?» — написала lyudmilabulavkina.