Сирия, 21 февраля. Военный патруль коалиции США был замечен вблизи города Шхиль в Дейр-эз-Зоре. Турция приступила к установке очередного наблюдательного поста в Идлибе. Междоусобицы в рядах протурецкой «Сирийской национальной армии» в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели работы по зачистке местности в пригородах Алеппо; обмениваются ударами с боевиками в южных районах Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: противостоят союзникам Турции у границы между Раккой и Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: понесли потери во время междоусобных стычек в северной части Алеппо; приступили к установке нового блокпоста у населенного пункта Аль-Мастума в Идлибе.

Международная коалиция: патрулировала территорию в районе города Шхиль к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В Алеппо был завершен очередной этап работ по зачистке местности от СВУ и боеприпасов, оставленных исламистами террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и подконтрольных ей бандформирований. Отмечается, что саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) выполняли задачи по разминированию территории в районах Аль-Анзарат, Рашидин и Аз-Захра в период с 8.00 до 16.00. Напомним, о полном освобождении административного центра провинции и его пригородов стало известно на прошлой неделе.

Между тем агентство новостей Al Nour сообщает о междоусобных стычках в рядах протурецкой «Сирийской национальной армии». Стало известно, что боевики двух группировок, действующих в составе формирования, вступили в противостояние на шоссе, пролегающем между деревнями Суккария Кабир и Джаб ан-Наасан. Поводом к началу вооруженного конфликта послужила контрабанда овец в контролируемые курдскими отрядами районы радикалами одной из бандгрупп. В результате развернувшихся боев как минимум два исламиста были убиты, еще несколько получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что военный патруль возглавляемой США международной коалиции был замечен недалеко от города Шхиль к северу от Меядина. Пока неизвестно, какую цель преследуют силы западного альянса на данном направлении.

Тем временем поступают неподтвержденные данные о гибели трех сирийских солдат в результате вылазок террористов «Исламского государства»1. Об этом заявляет на своей странице в сети Twitter военный источник (Asylumseeker111), не публикуя информацию о месте происшествия. Тем не менее эти сведения пока нуждаются в проверке.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что Турция приступила к размещению нового наблюдательного поста в регионе. 36-й КПП будет находиться поблизости от населенного пункта Аль-Мастума южнее Идлиба. Напомним, установка блокпостов была призвана снизить напряженность на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции, однако постоянные нарушения режима тишины со стороны исламистов подвигли правительственные войска приступить к началу военной операции «Идлибский рассвет».

В настоящий момент перестрелки между силами САР и джихадистами «Хайят Тахрир аш-Шам» наблюдаются недалеко от населенного пункта Кан-Сафра, передает Telegram-канал (almohrarmedia2). Поддержку САА с воздуха оказывают сирийские ВВС. Информационный портал Step News Agency сообщает о боевых вылетах ВВС САР в районе Серакиба и Кафр-Набаля.

Боевики тем временем наносят ракетные удары по позициям САА у деревни Мадайа и Кафр-Рума. Связанные с джихадистами медиапорталы заявляют о гибели более 20 военнослужащих САА, однако эта информация пока нуждается в официальном подтверждении.

Провинция Ракка

В северной части Ракки на линии разграничения сил курдских бандгрупп и протурецких формирований снова фиксируются вооруженные столкновения. Согласно информации агентства новостей Al Nour, противники обстреливают позиции друг друга в окрестностях населенных пунктов Аль-Хошан и Халидия западнее города Айн-Исса недалеко от границы с соседним Алеппо. Никаких сведений о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.