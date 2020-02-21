Российский суд заочно приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам тюрьмы

Москва, 21 февраля. Второй Западный окружной военный суд Москвы в пятницу заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Политик признан виновным в призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России.

«Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима», — заявил судья Даниил Логачев.

Ранее прокуратура попросила назначить обвиняемому 9 лет колонии общего режима и четырехлетний запрет на деятельность, связанную с размещением информации в Интернете. Адвокат же Гриценко просил суд полностью оправдать своего подзащитного, настаивая на его невиновности.

Напомним, что в 2014 году Гриценко публично призвал взрывать поезда в России. В 2017 году, выступая в эфире украинского ТВ, он также заявил о необходимости подрыва автомобилей в Москве и Таганроге. В связи с этим российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Гриценко был объявлен в международный розыск, а в апреле 2019 года заочно арестован по решению российского суда.

Политик возглавлял Министерство обороны Украины с февраля 2005 по декабрь 2007 года, а также был депутатом Верховной рады VI и VII созывов (с ноября 2007 по ноябрь 2014 года).