Коротков нервно отреагировал на расследование ФАН о взятках от наркоманов

Корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков нервно отреагировал на просьбу журналиста Федерального агентства новостей прокомментировать расследование о его взятках от наркоманов.

Вместо того, чтобы ответить на вопрос, Денис Коротков потребовал у корреспондента ФАН имя и фамилию, а затем отказался говорить и повесил трубку.

«Как вас зовут? Фамилия?» — нервно отреагировал Денис Коротков.

Согласно расследованию ФАН, Коротков, служа в прошлом в полиции, запомнился своим коллегам тем, что брал от преступников взятки, устраивал самосуд над подозреваемым, а также угрожал другим полицейским. Работал он в 40-м отделении МВД Фрунзенского района, которое печально известно своей криминогенной обстановкой в конце 90-х годов.

При этом в архивах прокуратуры Северной столицы хранится отказ от возбуждения уголовного дела против оперуполномоченного Дениса Короткова по факту превышения должностных полномочий и нанесения тяжких телесных увечий подозреваемому.

В ближайшее время Федеральное агентство новостей опубликует еще одно расследование, которое еще подробнее прольет свет на темное прошлое корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова.