Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 8

Федеральное агентство новостей представляет восьмой выпуск рейтинга антироссийских СМИ.

Главные итоги недели: на первое место вернулось «Эхо Москвы». Подопечные Алексея Венедиктова опубликовали 114 антироссийских материалов. Почетное второе место досталось «МБХ Медиа» (108 публикаций). Напомним, проект подконтролен миллиардеру Михаилу Ходорковскому. Следом идет еще одно детище беглого олигарха — «Открытые медиа». Впервые за долгое время «Лента.ру» опустилась на четвертую строчку.

На этой неделе либеральные СМИ распространяли фейки об атаке Ливийской национальной армии (ЛНА) на турецкое судно, дезинформировали читателей о деле террористов «Сети» (организация запрещена в РФ) и призывали выплатить деньги ЮКОСу.

Справка:

Дезинформация — это искаженная информация, которая предоставляется россиянам с целью эффективного внедрения определенных мыслей и отношения к некоторым событиям. В нашем случае такой термин используется для обозначения статей, заведомо искажающих информацию и преподносящих ее в негативном ключе.

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Фейк

«Эхо Москвы» и «Сноб», описывая решение Гаагского суда о выплате компенсаций экс-акционерам нефтяной компании ЮКОС РФ, постарались подчеркнуть его мнимую справедливость. Настаивая на правоте бывших владельцев организации, оппозиционные СМИ не учли их преступления. Вскрывшиеся факты кражи нефти у России с помощью теневых схем лишают экс-акционеров каких-либо шансов на получение компенсаций за «убытки».

Издания также не уточняют, что по делу уже вынесено окончательное решение Конституционного суда РФ. Вердикт Гааги противоречит законодательству РФ, как отметил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Его поддержал популярный телеведущий Владимир Соловьев, заявив, что необходимо провести расследование в отношении похитивших у граждан РФ нефть акционеров. В частности, речь идет о беглом олигархе Михаиле Ходорковском.

Оппозиционные СМИ в РФ продолжают оправдывать лидера нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа. Известный своими связями с террористическими группировками «Братья-мусульмане»1, ИГ1 (обе запрещены в РФ) и другими, политик обвиняет в нарушении режима прекращения огня Ливийскую национальную армию (ЛНА).

Он заявил, что «миру нет места под обстрелами». При этом именно подконтрольные ПНС боевики нападают на ЛНА, о чем авторы «Независимой газеты» тактично умалчивают. «Эхо Москвы» и вовсе называет силы Ливийской национальной армии в своих материалах «антиправительственными», несмотря на борьбу ее лидера Халифы Хафтара за независимость, единство и территориальную целостность страны, в то время как Саррадж позволяет Турции вмешиваться во внутренние дела Ливии и зовет в страну сирийских террористов.

«Ведомости» же противоречат сами себе, говоря о том, что России не удалось договориться о ливийском перемирии с главой ЛНА. Однако при этом издание отмечает, что переговоры Хафтара с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу положительно повлияют на укрепление мира в Ливии. Подробнее читайте в материале ФАН «Шойгу и Хафтар назвали безальтернативным политический путь урегулирования в Ливии».

Ангажированные СМИ, не разобравшиеся с новостной повесткой, попытались распространить информацию о том, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара 18 февраля уничтожила турецкий корабль. Известно, что на борту судна, прибывшего в Триполи, находились оружие и боеприпасы, предназначенные для террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Ранее ФАН писал, что снаряд ЛНА упал на пристань и попал по складу боеприпасов, военные точечно ответили на атаку ПНС, при этом Турция подтвердила, что турецкий корабль не пострадал: «Турция опровергла сообщения о потоплении своего судна в Ливии».

Дезинформация

Глава фракции КПФР Геннадий Зюганов назвал «необоснованными» обвинения в отношении фигурантов дела «Сети» (запрещена в РФ).

В рамках «пензенского дела» расследуются преступления в связи с организацией террористических ячеек в России и Белоруссии. Подсудимые получили сроки от 6 до 18 лет заключения в колонии строгого режима.

Юрист Янис Юкша заявил, что соответствующие приговоры справедливы, а их покровители фактически поддерживают терроризм. Демократическое общество допускает наличие разных мнений, но суд всегда руководствуется буквой закона, а не возмущениями лиц, пусть даже авторитетных: «Юрист Юкша назвал приговор террористам «Сети» заслуженным, а их заступников — зомбированными».

Книгоиздатели РФ выразили недовольство в связи с приговорами в отношении фигурантов дела «Сети» (запрещена в России).

Открытое письмо в поддержку членов террористической организации подписали несколько издательств, включая «Самокат» и «Росмэн». Напомним, семь фигурантов дела «Сети» по решению Приволжского военного суда в Пензе получили от 6 до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия.

Политолог Иван Аркатов заявил, что в поддержке подобных дел прежде всего заинтересованы так называемые российские «оппозиционеры», некоторые из них тщетно пытаются набрать политические очки перед выборами в Госдуму 2021 года.

Абсолютно правдивым источником для оппозиционной прессы остается Bloomberg. ФАН уже не раз замечал, как американское издание запускает процесс дезинформации, в чем его поддерживают либеральные СМИ.

Такие яркие заголовки, как «Россия печатает деньги для Венесуэлы», «Венесуэла заказала деньги у России», говорят лишь о том, что порталам не важна осведомленность читателя. Для них главное — собрать больше трафика.

Контролем расследования дела о нападении на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину в Грозном должны заниматься правоохранительные органы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Федеральный центр не может контролировать ход расследования, это могут делать правоохранительные органы», — сообщил журналистам представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Журналистка «Новой газеты» не впервые дезинформирует читателей. Часто именно от ее имени появляются информационные вбросы: «Хатылев разоблачил «Новую газету», регулярно публикующую фейки о действиях РФ в Сирии».

Осужденный на 12 лет кубанский каннибал Дмитрий Бакшеев умер в туберкулезной больнице №19 Ростовской области по причине прогрессирования болезни. Мужчина был признан виновным в убийстве Елены Вахрушевой в июне 2019 года и надругательстве над ее телом. Его супруга получила 10 лет колонии за подстрекательство к совершению преступления.

По материалам дела, трагический инцидент произошел на фоне ревности. Бакшеев утверждал, что нашел на пустыре останки и сделал с ними фото, чтобы перестать бояться трупов. Преступники зачастую оперируют нестандартными оправданиями деяний, например, историк Олег Соколов, убивший свою бывшую студентку в Петербурге, пытался ссылаться на «неудачную лунную фазу». Однако, несмотря на всю абсурдность версии защиты Бакшеева, некоторые СМИ сообщают, что каннибала убили «заговорщики». Отметим, что мужчина умер на фоне прогрессирования болезни.

Мнение эксперта

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, расставил все точки над i нашему корреспонденту.

«Прежде чем обвинять в чем-то Россию и говорить о ее неконструктивной позиции, нужно вспомнить, кто довел до кризиса в Ливии, кто бомбил ее, кто свергал [главу Ливии Муаммара] Каддафи и превратил страну в непонятно что. Не нужно сваливать с больной головы на здоровую. Переговоры, инициированные Россией, и все наши действия приносят свои результаты. Понятно, что одним махом все проблемы не решить, — слишком запутанный узел и много противоречий. Но шаг за шагом эти противоречия будут распутаны и трудности преодолены».

Именно либеральные СМИ, считает собеседник ФАН, используют фейки и дезинформацию, чтобы дестабилизировать страну.

«Эти СМИ хотят, как обычно, обвинить во всем Россию, забыв о том, с чего все начиналось. Так же как обвиняют Россию в украинском конфликте, когда, по сути, Киев ведет гражданскую войну против своих же территорий. Все это звенья одной цепи, которая называется русофобия и антироссийская пропаганда», — подытожил эксперт.

Топ провалов недели

1. Евгений Ройзман

Общественный деятель и экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман отметился очередным антироссийским выпадом. Он опубликовал в соцсетях совместное фото с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Однако подписчики Ройзмана напомнили, чем на самом деле отличился Саакашвили, а именно вероломным нападением на российских миротворцев в 2008 году.

2. Депутат Верховной рады

Народные избранники тоже не забывают веселиться даже на заседаниях Верховной рады. Один из них, например, подставлял рожки своему коллеге, пока тот вещал. И это говорит не только о неуважении депутатов друг к другу, но и о наскучившей повестке.

3. «Радио Свобода»

В самом материале речь идет о экс-генсекретаре ФИФА Джероме Вальке, которого обвинили в «передаче медиаправ на трансляцию чемпионатов мира и Кубков конфедераций в Италии и Греции». Почему в «Радио Свобода» выбрали фото на фоне World Cup Russia, думаем, понятно.

4. Евгений Кафельников

Бывший теннисист Кафельников, а также друг так называемой оппозиции не скрывает своих пагубных пристрастий.

1 Организация запрещена на территории РФ.