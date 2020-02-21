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Эпидемия коронавируса демонстрирует разложение украинского общества

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Эпидемия коронавируса демонстрирует разложение украинского общества

Москва, 21 февраля. Эпидемия коронавируса демонстрирует разложение украинского общества, заявил политолог Михаил Погребинский, комментируя протесты украинцев против эвакуации соотечественников из Китая.

Напомним, часть эвакуированных украинские власти решили разместить в поселке Новые Санжары Полтавской области. Однако местные жители перекрыли дорогу к санаторию, где планировалось устроить карантин для прибывших из Китая.

Глава МВД страны Арсен Аваков заявил, что к протестам причастны политические и олигархические силы. Погребинский считает, что таким образом Киев пытается переложить ответственность за ситуацию.

«Это попытка перенести ответственность на кого-то, а не на тот режим, который развращал население страны, доведя его до аморального состояния. Частью этого режима является сам Аваков», — отметил политолог.

По его словам, нынешние протесты украинцев являются прямым следствием политики власти, которая «разжигала ненависть в стране, сделала государственной идеологию интегрального национализма» и никак не контролировала деятельность активистов различного толка.

«Все это привело к тому, что из нормальных людей сделали тех, у которых начисто отсутствуют моральные ограничения в их активности. Страну поразила эпидемия массового позора», — уверен эксперт.

Больше всего его поразила ситуация во Львовской области, где сотрудники госпиталя исполнили гимн Украины, узнав, что эвакуированных доставят в другое место.

«Всегда есть какие-то уродцы, причем в разных странах, но когда активность поддерживается массово, это значит, что люди лишены морали», — подчеркнул Погребинский.

Ранее по поводу протестов в Украине высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сравнила страну со средневековой Европой и назвала ситуацию «чудовищным обесчеловечиванием гражданского общества», передавала «Газета.ру».

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Источник: Взгляд
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