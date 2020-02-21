Москва, 21 февраля. Эпидемия коронавируса демонстрирует разложение украинского общества, заявил политолог Михаил Погребинский, комментируя протесты украинцев против эвакуации соотечественников из Китая.

Напомним, часть эвакуированных украинские власти решили разместить в поселке Новые Санжары Полтавской области. Однако местные жители перекрыли дорогу к санаторию, где планировалось устроить карантин для прибывших из Китая.

Глава МВД страны Арсен Аваков заявил, что к протестам причастны политические и олигархические силы. Погребинский считает, что таким образом Киев пытается переложить ответственность за ситуацию.

«Это попытка перенести ответственность на кого-то, а не на тот режим, который развращал население страны, доведя его до аморального состояния. Частью этого режима является сам Аваков», — отметил политолог.

По его словам, нынешние протесты украинцев являются прямым следствием политики власти, которая «разжигала ненависть в стране, сделала государственной идеологию интегрального национализма» и никак не контролировала деятельность активистов различного толка.

«Все это привело к тому, что из нормальных людей сделали тех, у которых начисто отсутствуют моральные ограничения в их активности. Страну поразила эпидемия массового позора», — уверен эксперт.

Больше всего его поразила ситуация во Львовской области, где сотрудники госпиталя исполнили гимн Украины, узнав, что эвакуированных доставят в другое место.

«Всегда есть какие-то уродцы, причем в разных странах, но когда активность поддерживается массово, это значит, что люди лишены морали», — подчеркнул Погребинский.

Ранее по поводу протестов в Украине высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сравнила страну со средневековой Европой и назвала ситуацию «чудовищным обесчеловечиванием гражданского общества», передавала «Газета.ру».