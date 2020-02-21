Павленский признался, что украл интимные видео политика Гриво

Париж, 21 февраля. Российский художник-акционист Петр Павленский признался, что украл интимные видео у экс-кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво.

По его словам, соответствующая видеозапись была на компьютере его девушки. Павленский выкрал ее еще в ноябре 2019 года.

«Она не знала, что я нашел и взял это видео», — заявил он, отметив, что не думает о возможности потерять политическое убежище во Франции.

Российский художник-акционист подчеркнул, что постоянно получает угрозы и уже привык к этому.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Франции задержали в Париже Петра Павленского, распространявшего в Сети интимное видео, в котором якобы фигурирует экс-кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво. Художник-акционист утверждал, что политик, строивший предвыборную кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал свою семью тюрьмой, а также отправил ей ролик интимного содержания. Как отмечает «Газета.ru», Павленский и его подруга были задержаны 15 февраля 2020 года. Французская полиция разыскивала художника со 2 января.

Позже Павленский, комментируя скандал, сказал, что не сожалеет о случившемся. Он заявил о планах продолжить свой проект, но не уточнил, кто именно из французских политиков рискует попасть на его сайт. При этом Павленский заявил, что «никакой свободы слова во Франции нет».

Год назад по решению суда Павленского признали виновным в поджоге филиала банка Banque de France в 2017 году. Его приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых были назначены условно.

Член Совета Федерации Алексей Пушков посочувствовал судьбе Павленского, предположив, что «творец» напрасно покинул Россию, поскольку на родине к нему относились «заботливо», а за рубежом с небезызвестным провокатором никто не церемонится.