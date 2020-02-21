Солист Мариинского театра Самсонов объяснил роль музыки в патриотическом воспитании

Государство старается привить молодому поколению любовь к родине с самого детства. Приобщение к национальной культуре, чувство уважения к собственному народу, знание своего родного края — все это так или иначе является формой патриотического воспитания. Солист Мариинского театра, Заслуженный артист РФ Владимир Самсонов рассказал, что музыка напоминает человеку о любви к ближнему и рассказывает о памяти предыдущих поколений.

В преддверии главного мужского праздника в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция под названием «День защитника Отечества: что такое армия для российских мужчин». На мероприятие были приглашены известные политики, актеры и музыканты. Гости рассказали о своем отношении к армии и поделились удивительными историями из армейской жизни.

Среди них оказался певец Владимир Самсонов. Корреспондент Федерального агентства новостей спросил у него, какую роль музыка играет в патриотическом воспитании человека.

«Патриотическая музыка — сейчас это может звучать несколько пафосно. Если брать рождение этого слова, то patria (с латинского языка. — Прим. ФАН) означает «родина». В эту музыку заложена любовь, боль и память предыдущих наших поколений. Все уходят, а музыка — это как вечный памятник нашему духу и любви. Ведь что такое любовь к родине? Это любовь к друг другу, к нашим родителям и детям. Это и есть любовь к родине», — заявил Самсонов в эксклюзивном интервью ФАН.

По словам артиста, патриотизм необходимо не пропагандировать, а не давать забыть память и «затаптывать тот родник» истории, тяжесть которой пришлось ощутить нашим предкам в ХХ веке.

«Наши военные песни — это некий фильтр-очиститель. Когда начинает играть эта музыка, то вся фальшь выворачивается наизнанку и вываливается в мусор», — поделился солист Мариинского театра.

Ранее Самсонов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал об армейской жизни и вспомнил забавные случаи, произошедшие с ним во время службы.