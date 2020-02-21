Песков исключил проведение международного расследования по делу Немцову в РФ

Москва, 21 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ МИД РФ предоставлять ОБСЕ материалы по делу об убийстве Бориса Немцова.

«У нас есть наше законодательство, и по нашему законодательству расследованием занимаются следственные органы РФ. Международные расследования на территории РФ проводиться не должны», — приводит его слова корреспондент Федерального агентства новостей.

Официальный представитель Кремля посоветовал обратиться за более детальным комментарием в Министерство иностранных дел России.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство направило в ОБСЕ отказ на запрос о предоставлении материалов для расследования убийства Немцова. Свое решение Москва объяснила государственной тайной.

Накануне вице-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила о подготовке окончательной редакции доклада по делу Немцова. В нем отражены ход расследования, выводы следствия, а также реакция стран ООН и правозащитных организаций. По словам Седерфельт, на основе доклада ПА ОБСЕ впоследствии подготовит правку в одну из резолюций.

Глава делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой в разговоре с ТАСС заявил, что российская сторона никак не будет реагировать на доклад. Он обратил внимание на то, что следователи завершили свою работу, а подобные документы не могут принести никакой практической пользы.

Российский политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Он был застрелен киллером, когда прогуливался со своей подругой по Большому Москворецкому мосту. Виновными в преступлении были признаны пять уроженцев Кавказа, которые получили разные тюремные сроки. Следствие полагает, что они согласились на убийство Немцова за 15 млн рублей.