В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Идлибе

Москва, 21 февраля. Ситуация в сирийской провинции Идлиб вызывает обеспокоенность, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста, Песков отметил, что обстановка в регионе нестабильная, но в Кремле не теряют надежды на урегулирование ситуации международными усилиями.

«Ситуация в Идлибе тревожная, она вызывает глубокую обеспокоенность. Это тема для обсуждения турецкой и российской стороны. Мы не хотели бы говорить о худшем сценарии», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он также выразил уверенность, что Сирийская арабская армия продолжит борьбу с терроризмом.

«Очевидно, что сирийские силы продолжат борьбу с террористическими группировками, которые находятся в Идлибе и атакуют военных», — считает Песков.

На вопрос о том, продолжит ли Россия поддерживать Дамаск, он подчеркнул, что российские военные законно находятся на территории Сирии.

«Российские военные присутствуют в Сирии по просьбе легитимного руководства САР и сирийские силы находятся у себя в стране и ведут борьбу на территории своей страны», — заключил пресс-секретарь президента России.

Напомним, ситуация в Идлибе резко обострилась в прошлом месяце. После попыток введения режима «тишины» террористы активизировались, нанося удары в том числе по социальным объектам и жилым кварталам. В ответ Сирийская арабская армия начала успешное наступление, взяв под контроль важный в стратегическом отношении город Серакиб.