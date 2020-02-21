Лукашенко оценил предложение Путина о компенсации по нефти. События дня. ФАН-ТВ

Лукашенко заявил о компенсации от России Проблемный диалог Москвы и Минска по нефти может наконец решиться. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия готова компенсировать потери от так называемого налогового маневра. По его словам, такую идею озвучил российский лидер Владимир Путин на телефонных переговорах. Напомним, что после нового года Белоруссия решила сократить импорт черного золота из России. В качестве вероятных альтернатив Лукашенко называл США, Саудовскую Аравию и ряд других поставщиков. При этом Минск не раз заявлял, что готов покупать ресурсы по мировой цене, но в то же время жаловался на издержки от налогового маневра — он действует в нашей стране в качестве налога на добычу нефти. Впрочем, Кремль деталей возможной сделки пока не озвучил.

В Москве усилят борьбу с коронавирусом В российской столице новый коронавирус пока не выявлен, но борьба с ним становится лишь интенсивнее. В Москве усилят дезинфекционный режим. Прежде всего, это касается людных мест: торговых центров, общественного транспорта, спортивных, культурных и других объектов. Как объяснил мэр города Сергей Собянин, речь идет о требованиях к более тщательной уборке и вентиляции. Также планируются дополнительные работы по уничтожению крыс — разносчиков инфекции. Кроме того, в Москве, учитывая высокую потребность, развернется новое производство медицинских масок. Отметим, что китайским коронавирусом по всему миру заразились почти 80 000 человек. В нашей столице пока нет ни одного случая, однако свыше 2 000 граждан уже попали на карантин.

КАМАЗ протаранил аптеку в поселке Ильский Необычный день выдался у сотрудников одной из аптек в Краснодарском крае. И причиной тому стал не массовый ажиотаж по коронавирусу, а своеобразное ДТП. В поселке Ильский столкнулись Hyundai и КАМАЗ, причем последний в ходе аварии протаранил здание. Инцидент сняли очевидцы и камеры наблюдения — по ним видно, что легковушка и грузовик не поделили дорогу на перекрестке. Фура, вероятно, двигалась на красный свет. После удара она на полной скорости развернулась к ближайшей аптеке и въехала туда почти целиком. Лекарства, правда, не пригодились, ведь серьезный урон получило лишь само здание: частично обрушилось внутри и со стороны фасада. Среди участников аварии, к счастью, обошлось без жертв и, по предварительным данным, даже без пострадавших.