Крышевавшего наркоторговцев Короткова должны проверить правоохранительные органы

Корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков не обладает ни моральными качествами, ни профессиональными данными журналиста; его деятельность во время работы в полиции требует тщательной проверки правоохранительных органов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Новые факты из жизни Короткова

Согласно новому расследованию ФАН, корреспондент «Новой Газеты» Денис Коротков, служа в прошлом в полиции, запомнился коллегам тем, что нередко брал взятки от преступников, устраивал самосуд над подозреваемым и угрожал другим сотрудникам полиции. Работал «борец за правду» в 40-м отделении МВД Фрунзенского района, печально известного своей криминогенной обстановкой в конце 90-х годов.

Как рассказал бывший сотрудник полиции, с которым связалась наша редакция, сороковой отдел выделялся не только взяточничеством, но и хорошей крышей.

«Ребята из УГРО в «сороковом» были матерые и со связями. Их постоянно отмазывали от проблем. Коротков, конечно, среди них был больше «шестеркой», но на хорошем счету. Так что избавляли его от проблем самых разных», — рассказал он.

Обратим внимание, что в архивах прокуратуры Санкт-Петербурга хранится отказ от возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий и нанесения тяжких телесных увечий подозреваемому. И дело это возбуждалось на оперуполномоченного Дениса Короткова.

Сам же Коротков, перейдя на грубость, отказался отвечать корреспонденту Федерального агентства новостей про свое криминальное прошлое.

Кадровая политика либеральных СМИ

Как отметил политический аналитик Владимир Соловейчик, кадровая политика либеральных СМИ — и «Новая газета» тут исключением не является — всегда была и остается весьма специфической. Принимаются на работу все, кто способен «развивать редакционные ценности», вне зависимости от профессиональных данных журналиста и моральных качеств.

«Мы помним множество скандалов, связанных с «Новой газетой» и особенно «Новой газетой в Санкт-Петербурге» (например, истории увольнений журналистов, выступавших под псевдонимами Валерия Береснева или Анджея Беловранина). Похоже, история с Денисом Коротковым является еще одной в этом ряду. Очевидно, что это не исключение, а, скорее, правило», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, факты, касающиеся деятельности Дениса Короткова, несомненно нуждаются в проверке. Проверке объективной и беспристрастной, уверен он.

«Если они подтвердятся, что в части деяний в бытность полицейским, что в части, затрагивающей деятельность российских граждан в Сирии или возможных связей с запрещенной в РФ организацией ИГИЛ1, то очевидно, что ни о каком доверии читателей к журналисту с таким прошлым не может быть и речи. В любом случае, история эта грязная и бросающая тень на руководство и коллектив «Новой газеты» и ее региональных филиалов, включая питерский. Репутационный ущерб этому изданию, как и всем либеральным СМИ, налицо. Читателям стоит сделать выводы: можно ли безоговорочно и стопроцентно доверять изданию, где в качестве одного из главных борцов «за правду и истину» выступает такого рода персонаж, как гражданин Коротков? Или ни о каком доверии здесь речи нет и быть не может?» — заключил Владимир Соловейчик.

Напомним, в 2017 году контактные данные спецкора были обнаружены в личных вещах террориста ИГИЛ (запрещена на территории РФ), ликвидированного в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Эта информация привлекла внимание как правоохранительных органов, так и многих российских СМИ.

1 Организация запрещена на территории РФ.