Киев, 21 февраля. Четверг, когда украинцы бросали камни в своих эвакуированных из Китая из-за коронавируса сограждан, шокировал зарубежные средства массовой информации.

Time в своей статье о беспорядках в Новых Санжарах написал, Украина предприняла усилия по размещению в карантин более 70 человек, эвакуированных из Китая из-за вспышки вируса. Журналисты напомнили, что местные жители выступили против переезда, они бросали камни в своих соотечественников и вступали в столкновения с полицией. Европейцев шокировали украинцы, забросавшие эвакуированных сограждан в Новых Санжарах.

«Автобусы, перевозившие эвакуированных, наконец-то смогли добраться до назначенного места карантина после многочасовых столкновений. Эвакуированные в масках, измученные долгим путешествием, выглядывали из окон автобуса, медленно ехавшего под плотным полицейским эскортом», — описало издание события на Украине.

Напомним, на Украине прошли массовые протесты, начавшиеся из-за прибытия украинцев, эвакуированных из китайской Ухани, где в настоящее время бушует смертельный коронавирус. Особого внимания заслуживает ситуация в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары закидали камнями автобусы, на которых прибыли их сограждане. Многие украинские СМИ окрестили событие новым Майданом.

Как сообщил украинский корреспондент ФАН, протестами граждане попытались привлечь внимание властей к одной из главных проблем в стране — мизерное финансирование медицины.

Мать одной из украинок, эвакуированной из зараженного коронавирусом Китая, Анастасии Васильевой, Галина Васильева рассказала о «теплом приеме» на Украине. По ее словам, к эвакуированным из Ухани украинцам «относятся как к прокаженным».