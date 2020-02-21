Песков заявил, что Москва не будет навязывать нефтяникам цены ради Белоруссии

Москва, 21 февраля. Кремль подтвердил информацию о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу поставок нефти. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Президент утром говорил с Лукашенко. Обсудили нефтяные дела и другие вопросы по самым разным направлениям», — отметил он.

Песков обратил внимание на то, что поставки нефти осуществляет не государство, а нефтяные компании. Москва не может навязывать им цены, которые бы не соответствовали рынку. Накануне замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак провел встречу с руководителями нефтяных предприятий, которые высказали свою позицию по вопросу ценообразования.

«Работа будет продолжена. Правительство Белоруссии продолжит контакты и с компаниями, и с РФ», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь Путина также рассказал о графике работы российского лидера на пятницу. В течение дня президент проведет несколько внутренних встреч, совещаний, а также примет участие в заседании с членами Совбеза России.

Ранее о телефонном разговоре с Путиным сообщил сам Лукашенко. По его словам, российский лидер внес предложение по нефти. В ближайшее время Минск намерен его проанализировать.

Минск требует от России скидки на нефть и газ. Москва же не может на это пойти, поскольку для этого ей придется ввести государственное регулирование нефтяного рынка.

По словам политолога Богдана Безпалько, цена нефти, которую Россия выставляет для Белоруссии — совершенно адекватная. Она складывается из затрат на разведку, разработку месторождений и на другие мероприятия, неизбежные в добывающей отрасли. Лукашенко же хочет получать сырье по той же цене, по которой его получает Смоленская область.