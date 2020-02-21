Число брошенных вагонов на железных дорогах России побило рекорд

Москва, 21 февраля. На железной дороге в России становится все больше брошенных поездов. Число таких составов достигло исторического максимума в 1800 поездов в сутки.

В 2019 году размер парка приблизился к критическому, но при этом выпуск вагонов продолжает расти. По данным источника газеты «Коммерсантъ», если в 2019 году максимум составлял 1685, то сейчас речь идет о среднесуточном простое около 1800 поездов.

В ОАО РЖД признают, что с конца 2019 года количество незадействованного подвижного состава на сети железных дорог растет.

«Число таких вагонов превышает 100 тыс. единиц. Прежде всего, это полувагоны, которые направляются под погрузку угля, но остаются невостребованными грузоотправителями из-за ухудшения конъюнктуры на товарных рынках», — пояснили в монополии.

Чтобы такие вагоны не скапливались, диспетчеры принимают решение о приостановлении продвижения на тех станциях, где они не будут мешать перевозочному процессу.

«Такие меры позволяют обеспечить более эффективное использование инфраструктуры общего пользования», — заверяют в монополии.

По словам источника газеты в отрасли, обстановка на сети сложная, и это результат разбалансировки технологических процессов внутри холдинга. Председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин также считает, что в этой проблеме виноват в первую очередь дисбаланс парка полувагонов.

По его словам, порожние полувагоны стремятся на Кузбасс. Погрузка там сегодня ограничена в том числе ввиду отграничение погрузки на Восточный полигон.

«Дальше получается замкнутый круг. То отгрузить не могут, то принять порожний вагон некуда», — пояснил он.

Еще одним фактором, который серьезно ухудшает ситуацию, является падение спроса.