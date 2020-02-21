Жуков проверяет готовность молодежи к незаконным акциям в преддверии парламентских выборов

Москва, 21 февраля. Осужденный за призывы к экстремизму студент Егор Жуков продолжает защищать своих «коллег по цеху». Молодой «оппозиционер» вышел на одиночный пикет в поддержку фигурантов дела «Нового величия».

В ходе акции напротив Люблинского суда Москвы Жуков потребовал прекратить уголовное дело «Нового величия». Вероятно, студент Высшей школы экономики (ВШЭ) чувствует ментальное сходство с людьми, нарушившими законодательство, поскольку сам отметился незаконными деяниями, передает «Политика сегодня».

Ранее Жуков высказывался в поддержку членов запрещенной в РФ «Сети». Встав на сторону признанной террористической организации, он демонстрирует политическую неопытность и юношеский максимализм.

Судя по всему, опыт общения с правоохранителями после беспорядков в Москве и наказание за призывы к экстремизму ничему не научили Жукова. Студент продолжает проводить активную псевдооппозиционную пропаганду.

«Оппозиционер» призывал студентов ВШЭ протестовать против внесения изменений в устав вуза. Эксперты считают, что таким образом он прощупывает почву на предмет готовности учащихся к массовым акциям в преддверии парламентских выборов 2021 года.

Напомним, фигура Жукова в информационном пространстве появилась благодаря деятелям так называемой российской «оппозиции», рассчитывающим привлечь внимание молодежи к себе на фоне падения популярности.

Уже сейчас можно заметить, что либералы активно готовятся к предстоящим выборам, планируя накануне, как обычно, раскачать ситуацию в стране.