Песков не стал называть страны, которые пытаются растащить Россию и Украину

Москва, 21 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть конкретные страны, которые пытаются «растащить» Украину и Россию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, о том, что разделение России и Украины было выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире, Путин заявил в интервью ТАСС.

По мнению Пескова, чтобы понять, о каких странах идет речь, нужно обратиться к тому моменту, который предшествовал перевороту в Киеве.

«Вы знаете, что тогда Виктор Янукович (четвертый президент Украины. — Прим. ФАН) пошел на подписание документа, который визировали ряд министров иностранных дел. Условие документа не были гарантированы некоторыми подписантами. Сейчас это уже осталось в прошлом», — сказал представитель Кремля.

По его словам, Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии.